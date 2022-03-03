Сми на языках коренных народов Югры могут получить поддержку из окружного бюджета

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Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выпускающим средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов, объявлен в Югре.
Субсидия предоставляется для производства и выпуска средств массовой информации, учредителями, соучредителями которых не являются органы госвласти автономного округа и местного самоуправления.
Субсидия может быть направлена на редакционные и общеиздательские расходы, налоги и сборы, расходы на приобретение технических услуг, прав на использование результатов интеллектуальной деятельности для обеспечения потокового вещания, оплату аренды оборудования и техники, банковских, аудиторских, юридических, информационно-консультационных услуг, приобретение нематериальных активов, услуг по производству аудио- и видеосюжетов, услуг связи, расходных материалов, типографских и издательских услуг и многое другое.
Размер субсидии рассчитывается с учетом стоимости одной полосы печатного издания, минуты сообщения, а также количества полос, минут, сообщений, финансовое обеспечение затрат на производство которых осуществляется за счет субсидии.
Жюри оценит оригинальность, эксклюзивность, наличие электронной версии средства массовой информации.
Более подробная информация размещена на сайте регионального департамента общественных и внешних связей.