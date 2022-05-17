Продолжается приём заявок на Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по Солнцу»

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Продолжается приём заявок на Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по Солнцу»

Окружной Дом народного творчества продолжает принимать заявки на участие в Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу».

Организаторы напоминают, что приём заявок на участие в фестивале продлится до 1 июня 2022 года.

В фестивале могут принимать участие творческие коллективы и отдельные исполнители, занимающиеся популяризацией традиционной культуры финно-угорских народов по следующим номинациям:

«Народный танец»;

«Стилизованный народный танец»;

«Аутентичный песенный фольклор»;

«Народная песня в современной обработке»

«Народное инструментальное творчество»

«Инструментальное творчество в современной обработке»

«Обрядовый, игровой фольклор».

Фестиваль проводится при поддержке филиала ГРДНТ  имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

Заявки на участие Вы можете направить на e-mail: onk@odntugra.ru с отметкой «Живущие по солнцу». Заполнить заявку возможно и на платформе «Google» по ссылке: https://forms.gle/exuPkyVGfNy4TEbT9.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать в Положении и по контактному номеру: 8 (3467) 32-15-62 (Нестерова Светлана Николаевна, Чердынцева Инесса Владимировна).

Информация предоставлена АУ «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 03/03/2022 - 13:01

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