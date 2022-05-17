В Сургутском районе достраивают новую школу на 1100 мест

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В Нижнесортымском в сентябре дети пойдут в новую школу. Грандиозный проект в рамках концессионного соглашения реализуется в отдаленном поселении Сургутского района. Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой появится в шестом микрорайоне поселка. В здании школы расположились четыре спортивных зала, один из которых для лечебной физкультуры, зал хореографии, 25-метровый бассейн на 5 дорожек.
Мощность объекта: вместимость – 1100 мест; количество наземных этажей – 4; количество подземных этажей – 1; площадь застройки – 7 628,3 м2; объем – 109 397,2 м3 (в том числе подземной части – 20 727,8 м3); общая площадь здания – 21 547,38 м2.
– Старая школа рассчитана на 960 мест, сейчас в ней обучаются две тысячи детей. Когда мы переведём их из старого здания в новое, это позволит разгрузить образовательный процесс в школе и перейти на обучение в одну смену. Кроме того, даже в сильные морозы ребятам не придётся добираться на учёбы через весь посёлок, – рассказал глава Нижнесортымского Пётр Рымарев.
Инвестиционные средства ООО «Школа НС» будут компенсированы из бюджета автономного округа, муниципального образования (20%). Стоимость строительства 1,67 млрд рублей. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Образование Сургутского района».
– Готовность объекта больше 80%. Сейчас такие времена, что любая лампочка, любой выключатель, какой ы он маленький ни был, незначительный, да, может составлять проблему, – рассказывает глав Сургутского района Андрей Трубецкой. – Подрядчики говорят, что даже нашу отечественную продукцию заводы приостанавливают отпуск. На 95% объект укомплектован отделочными материалами и необходимым оборудованием, – пополнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Ольга Подлесная, ведущий специалист отдела информационной политики и аналитической работы управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района