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Ручное мастерство – это нить, соединяющая нас с прошлым. Именно эта фраза витала в воздухе на протяжении трёх дней, с 25 по 27 февраля, во время проведения мастерового стойбища «Оленные люди» в селе Саранпауль Берёзовского района.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Культурная мозаика - партнерская сеть 2021» Фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также Благотворительного фонда развития города Тюмень. И, как оказалось, мастерство также способно связать людей разных поколений, разных национальностей и разных взглядов. Стойбище получилось настоящее и живое, потому что в нем мастерили и дети, и молодежь, и старшее население. Здесь сплелись одной нитью несколько мастер-классов: изготовление крапивной нити, изготовление циновок из крапивы, шитье мансийских дорожных игольниц, шитье мансийской меховой куклы акань, плетение мужских завязок "вони" (с зырян.) и "сансквалы" (с манс.), изготовление сухожильных нитей из оленьих жил.
– Пришла научить плести подвязки для обуви (зырян. вони), все попробовали, все подходили учиться прясть. Научила человек десять. А мне самой понравилось прясть из крапивы, первый раз вижу, что веревочки из крапивы можно сплести. Обязательно буду еще участвовать на следующий год в мастеровом стойбище, – рассказала чумработница бригады № 8 Саранпаульской оленеводческой компании Анастасия Алексеевна Хатанзеева.
– Я сегодня самый счастливый человек – у меня сбылась мечта детства. Мои родители были оленеводами, и в сундуке от них остались сансквалы. Я их очень берегу. А сегодня я научилась их изготавливать! Еще я сшила игольницу, обменялась таном и ниткой с Валентиной Анатольевной. Очень полезное мероприятие, надо собираться чаще, – поделилась ещё одна участница семинара Нина Александровна Шесталова из посёлка Сосьва.
– Я сшила игольницу, мне очень понравилась дружная атмосфера, понравилось шить акань. Мы здесь – как одна большая семья, – говорит чумработница бригады № 2 Саранпаульской оленеводческой компании Валентина Анатольевна Хозяинова.
Для создания общего особого пространства в рамках мероприятия проводились образовательные и практические занятия: «Сувенирная упаковка», выставка «Что способны создавать человеческие руки?», исторический Час «История праздника День Оленевода», музыкальный Час с Вокуевым Иваном Николаевичем, игровой Час «Традиционные игры», кулинарная Академия, во время которой воспитанники этностойбища «Мань Ускве» готовили традиционные блюда.
Участники мастерового стойбища "Оленные люди" приобрели бесценные навыки, но самым важным стало решение сделать этот проект долгосрочным, ежегодно встречаться в разных аудиториях, таких как: площадь традиционного праздника «День Оленевода», оленеводческое стойбище (бригада) в горах Приполярного Урала, стационарная база детского стойбища «Мань Ускве» и т.д.
Мастеровое стойбище показало огромную результативность взаимодействия и взаимообогащения разных культур древних народов. Оленные люди – это богатые люди, это счастливые люди, потому что они живут своим мастерством, бережно сохраняя традиции своих предков.
Мы не перестаем говорить спасибо Фонду Елены и Геннадия Тимченко, а также Благотворительному фонду развития города Тюмень за возможность реализации наших инициатив, а значит, за возможность быть счастливее.
Евгения Вьюткина