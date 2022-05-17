В Коми вновь пройдёт Малый поэтический марафон

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Национальная детская библиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака проводит VI межрегиональный (9 республиканский) Малый поэтический марафон, посвящённый Всемирному дню поэзии. В нем принимают участие юные и молодые поэты республики и других регионов России.
При благоприятной эпидемиологической обстановке марафон пройдёт в очном формате 19 марта на базе Маршаковки. 20 и 21 марта видеовыступления участников будут показаны на интернет-ресурсах библиотеки.
Мероприятие проводится с 2014 года по аналогии с ежегодной Поэтической эстафетой для взрослых, которая традиционно проходит в Сыктывкаре. Символом детского марафона стал разноцветный шарфик. Его, как эстафетную палочку, каждый участник передаёт следующему после завершения своего выступления. В 2017 году Малый поэтический марафон вышел на межрегиональный уровень.
– Библиотека имеет многолетний опыт работы с юными талантами, выпущены сборники детского литературного творчества. Малый поэтический марафон стал одним из наших брендовых мероприятий. Благодарим всех его участников и приглашаем выступить в очередном марафоне, – отметила заведующий отделом Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака Людмила Камбалова.
Для участия в Марафоне нужно заполнить регистрационную форму, а также согласие от родителей (законных представителей) ребёнка-участника Марафона (приложение №1 и приложение №2 к Положению о VI межрегиональном (9 республиканском) Малом поэтическом марафоне).
Заявки принимаются до 14 марта 2022 г. Адрес электронной почты: kray@ndbmarshak.ru. Номер телефона отдела краеведения и коми литературы: (8212) 286-444 (доб. 320).
*** Всемирный день поэзии учреждён в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и впервые проведён в Париже 21 марта 2000 года.
По информации http://www.ndbmarshak.ru