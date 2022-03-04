О культуре и быте северных народов расскажут в Ханты-Мансийске в digital-салоне социальных проектов

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В ходе проведения VI Всемирного конгресса оленеводов в Югре будет работать digital-салон социальных проектов«Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов».
4-8 марта на мероприятии для участников конгресса югорчане презентуют несколько проектов: «Чум в чуме», «Телемедицина», «IT – стойбище» и «Стойбищная школа-сад».
«Чум в чуме» – это информационный медиа-проект, который рассказывает о чуме, его убранстве, знаковых предметах, сопровождающих жизнь человека, традиционных мелодиях, исполненных на санквылтапе, ручной работе мастериц, экспозициях музея «ТорумМаа», культуре и быте северных народов.
В ходе презентации проекта «Телемедицина» югорчане расскажут об опыте работы автономного округа в сфере медицинского обслуживания для территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, участникам презентуют проекты «IT – стойбище» и «Стойбищная школа-сад», направленные на обеспечение доступом к интернету представителей коренных малочисленных народов Cевера, проживающих в труднодоступных территориях.
Напомним, Всемирный конгресс оленеводов – это высший орган международной общественной организации Ассоциация «Оленеводы мира», который объединяет представителей оленеводческих народов арктических стран и играет важную роль в сохранении оленеводства в мире. Он созывается каждые четыре года.
Деловая часть работы конгресса заключается в проведении заседаний, семинаров, выступлений делегатов из оленеводческих регионов мира.По итогу заседания состоятся выборы нового состава совета Ассоциации «Оленеводы Мира», будет принята Ханты-Мансийская декларация, которая определит общие цели работы оленеводов мира и сформирует основу для решения проблем, с которыми организация будет работать в будущем.
Также в эти дни для участников конгресса подготовлена насыщенная культурная программа, включающая креативные этномастерские, выставку детских рисунков «Мир оленеводства глазами детей», гастрономический этнофестиваль «Со вкусом Севера». Участники побывают на конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры, который состоится в Ханты-Мансийске 8 марта, где также пройдут соревнования по метанию аркана среди оленеводов.
Конгресс пройдет в смешанном формате с применением дистанционных технологий. Очные мероприятия состоятся с учетом всех противоэпидемиологических требований.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры