Общественные обсуждения по выбору территорий для благоустройства в 2023 году стартовали в Югре

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С 1 по 30 марта 2022 года на портале «Открытый регион – Югра» проходят общественные обсуждения по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в Нефтеюганском, Сургутском, Советском, Октябрьском, Нижневартовском, Кондинском районах и города Покачи.
Для участия необходимо зарегистрироваться или авторизоваться. Выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов для голосования. Выбрать из списка понравившийся объект и нажать кнопку «Голосовать».
Общественные обсуждения по выбору территорий для благоустройства проходят только для населенных пунктов автономного округа с численностью населения до 20 000 человек. Для больших городов региона по рекомендациям Минстроя России подобные онлайн-голосования будут проходить на единой федеральной платформе для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий.
Напомним, что сервис «Комфортная Югра» создан в 2019 году рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» совместно с АНО «Центр по реализации национальных проектов».На сервисе публикуются рейтинговые голосования и общественные обсуждения о приоритетности благоустройства общественных территорий в населенных пунктах Югры. В результате формируется приоретизированный список для реализации.
Особенности такого формата позволяют сделать процесс выбора открытым, простым, понятным и интересным. Все голосования и обсуждения на площадке сервиса проходят абсолютно прозрачно, а их результаты публикуются в открытом доступе.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры