Власти продолжают активную борьбу с новой коронавирусной инфекцией

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В Кондинском районе, согласно данным официальной статистики, у свыше тысячи пациентов лабораторно подтверждён диагноз новая коронавирусная инфекция. Все они обслуживаются специалистами районной больницы. На данный момент в ковидном госпитале насчитывается 20 коек. В основном сюда поступают люди с сопутствующими заболеваниями, которые обострились ввиду COVID-19. Если обратиться к статистике, то практически все они не проходили вакцинацию. Многим халатное отношение к наставлению врачей о том, что прививаться нужно всем, обходится слишком дорого.
На сегодняшний день практически каждый сотрудник Кондинской районной больницы с начала пандемии в той или иной степени принимал участие в борьбе с ковидом. Об этом в очередном интервью журналистам ИИЦ «Евра» рассказал главный врач Александр Нештенко. По его словам, в настоящее время большая часть медперсонала перепрофилирована на борьбу именно с этой инфекцией. На помощь терапевтическому звену приходят даже врачи узких специальностей, к примеру, кардиологи и неврологи.
«Только представьте: выезды на дом, приёмы в кабинетах, лечение в госпитале — задействован целый штат специалистов. Сегодня график работы составляется исходя из потребности, порой в ущерб личному времени медработников. Также в нашем учреждении здравоохранения применяется практика по привлечению к работе студентов медицинских вузов. Согласно приказу Минздрава, это возможно и разрешено при соблюдении некоторых правил. Будущие врачи с охотой идут помогать коллегам. Для окончательной победы над бушующим вирусом жителям нашего района не стоит ослаблять темпы вакцинации. Особое внимание на тех, кто переболел более полугода назад. Почему-то многие придерживаются мнения, что ставить прививку не обязательно. Но это заблуждение. Для полной защиты, наоборот, необходимо продлить титр антител при помощи прививки. И тогда организм будет максимально устойчив ко всем внешним влияниям», — резюмировал руководитель больницы.
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