Доступность медицинской помощи для сельских жителей — приоритетная задача

- Русский
В рамках реализации программы по доступности медицинской помощи сельским жителям врачи Лянторской городской больницы в сельских поселениях проводят осмотры диспансерной группы больных, профилактические осмотры детского населения, консультативные приемы населения и врачебные комиссии. Так, сотрудники больницы организовали очередную выездную медицинскую бригаду для жителей с. Сытомино. По итогам выезда 18 человек получили консультацию врача-офтальмолога, 7 были приняты дерматологом, 16 человек осмотрел кардиолог и 7 человек пришли на прием к акушер-гинекологу.
Целью мероприятия является предоставления населению отдаленных сельских территорий возможности получения консультации узких специалистов. У большого количества людей из тех, кто живет в деревнях и селах, не всегда есть возможность приехать в город и проконсультироваться у специалистов. Данные выездные бригады начали свою работу много лет назад. За 2021 год было организовано 13 выездов в с. Сытомино, д. Лямина, пос. Горный, столько же выездов запланировано и на этот год.
При необходимости пациентов направляют в Лянторскую больницу для дообследования. Качественная медицинская помощь жителям отдаленных сельских поселений становится доступнее.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:
Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/
Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/