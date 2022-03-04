Доступность медицинской помощи для сельских жителей — приоритетная задача

  • Русский
Доступность медицинской помощи для сельских жителей — приоритетная задача

В рамках реализации программы по доступности медицинской помощи сельским жителям врачи Лянторской городской больницы в сельских поселениях проводят осмотры диспансерной группы больных, профилактические осмотры детского населения, консультативные приемы населения и врачебные комиссии. Так, сотрудники больницы организовали очередную выездную медицинскую бригаду для жителей с. Сытомино. По итогам выезда 18 человек получили консультацию врача-офтальмолога, 7 были приняты дерматологом, 16 человек осмотрел кардиолог и 7 человек пришли на прием к акушер-гинекологу.

Целью мероприятия является предоставления населению отдаленных сельских территорий возможности получения консультации узких специалистов. У большого количества людей из тех, кто живет в деревнях и селах, не всегда есть возможность приехать в город и проконсультироваться у специалистов. Данные выездные бригады начали свою работу много лет назад. За 2021 год было организовано 13 выездов в с. Сытомино, д. Лямина, пос. Горный, столько же выездов запланировано и на этот год.

При необходимости пациентов направляют в Лянторскую больницу для дообследования. Качественная медицинская помощь жителям отдаленных сельских поселений становится доступнее.

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/

Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пт, 04/03/2022 - 10:28

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.