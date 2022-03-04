Коренные жители провели древний обряд

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Издревле коренные народы Севера проводят обряды для благополучной жизни и деятельности своих семей. Так, накануне открытия Всемирного Конгресса оленеводов в окружном центре Югры коренные жители ханты, манси и ненцы собрались на обряд поклонения Нуми Торуму для благополучного проведения Конгресса оленеводов и гонок на оленях на Кубок губернатора Югры. Обряд традиционно проводят на территории Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Для коренных жителей Югры музей «Торум Маа» является не только экспозиционной площадкой, а, в большей степени, местом поклонения и проведения обрядов.
Здесь нужно отметить, что на обряде присутствовали только мужчины, в том числе президент «Союза оленеводов Югры» Степан Кечимов, почетный гражданин ЯНАО Сергей Харючи, оленеводы из Сургутского, Белоярского, Нижневартовского районов. Для проведения обряда принесли различные угощения из народной кухни и горячий чай. Каждый на своём родном языке произнёс слова-обращения к Нуми Торуму (манс.), Нум Торум (хант.).
Хочется отметить, что на следующий день в Ханты-Мансийске утром пошёл снег, как говорили наши старшие родственники – это хороший знак, значит Верховный Бог принял жертвоприношение и всё будет благополучно! А мы желаем нашим оленеводам быстроногих оленей и легкоскользящих нарт по снегу!
По информации В. Кондина материал подготовила Галина Кондина