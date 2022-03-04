Югра появится на Вышитой карте России

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Югра появится на Вышитой карте России

В январе 2022 года был дан старт Всероссийской акции «Вышитая карта России», которая создана с целью популяризации уникального культурного наследия народов России, наглядно демонстрирующий глубинную связь народной культуры с современностью.

Югра богата своей историей, традиционной культурой, уходящей глубоко корнями в древние времена, что отразится на самой большой рукотворной карте России в виде вышитых традиционных узоров и орнаментакоренного населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры – ханты и манси.

Представлять честь Югры в декоративно-прикладном искусстве будетЭккерт Мария Григорьевна – руководитель клубного формирования центра культуры обско-угорских народов Окружного Дома народного творчества.

Презентация вышитой карты России состоится в рамках фестиваля-марафона «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной 12 июня 2022 года в День России в г.Чебоксары.

По окончании фестиваля «Родники России» вышитая карта начнет свой тур по всем федеральным округам Российской федерации с выставкой декоративно-прикладного и народного искусства «Все мы - великая Россия!».

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Информация предоставлена АУ «Окружной Дом народного творчества»

Пт, 04/03/2022 - 16:59

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