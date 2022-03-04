Оленеводство – это деятельность, объединяющая все арктические регионы

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Так сегодня, 4 марта, во время открытия VII Всемирного конгресса оленеводов в своём приветственном слове сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков.
Мероприятие организовано в рамках председательства России в Арктическом Совете. В окружную столицу Югры съехались представители 29 оленеводческих регионов страны.
По словам А.О. Чекункова, правительства России приняло решение о ежегодном выделении до 2024 года по 500 млн рублей регионам арктической зоны Российской Федерации на поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в том числе оленеводства.
Сергей Харючи, президент Совета Ассоциации «Оленеводы мира», в своей приветственной речи напомнил, что ровно 25 лет назад 4 марта в г. Надыме делегация I Конгресса оленеводческих регионов мира постановила о создании Ассоциации «Оленеводы мира». Одна из главных задач Ассоциации – это установление коммерческих, профессиональных и культурных связей между оленеводами мира.
Во время открытия Конгресса состоялась торжественная церемония награждения лучших оленеводов России.
VII Всемирный Конгресс оленеводов продлится до 8 марта, во время которого будут представлены различные проекты по развитию оленеводческой отрасли, состоятся креативные этномастерские, выставка детских рисунков «Дети в оленеводстве – 2022», гастрономический этнофестиваль «Со вкусом Севера».
В рамках Конгресса состоится VII Конкурс профессионального мастерства оленеводов Югры на Кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.
Людмила Гурьева