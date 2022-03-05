В Югре актуализирован ряд госпрограмм

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Изменения в государственную программу «Развитие экономического потенциала» внесли члены правительства Югры. Соответствующее постановление было принято на очередном заседании, состоявшемся под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Документ подготовлен в целях организации системной работы по реализации национальной технологической инициативы до 2025 года, включает соответствующий план мероприятий. В их числе те, которые обеспечат формирование потока проектов национальной технологической инициативы, мониторинг новых технологий с использованием возможностей институтов инновационного развития», – сказала глава региона.
По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Романа Генкеля, таким образом государственная программа приведена в соответствие с действующим региональным законодательством.
Кроме того, в ходе заседания членами правительства были одобрены изменения в окружную государственную программу «Цифровое развитие».
«Она дополняется мерами с финансовым обеспечением по организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», а также за счет федеральных субсидий мероприятиями по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов», – подчеркнула Наталья Комарова.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры