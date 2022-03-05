XXII региональный чемпионат профессионального мастерства зубных техников

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XXII региональный чемпионат профессионального мастерства зубных техников

В БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И. Бородина» в рамках V регионального стоматологического форума состоялся XXII региональный чемпионат профессионального мастерства зубных техников Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мероприятие является традиционным и проводится окружной общественной организацией стоматологов под эгидой Депздрава Югры.

Главная цель чемпионата — повышение профессионального мастерства специалистов стоматологического профиля Югры и выявления «Лучших по профессии» по специальности «Стоматология ортопедическая» (для зубных техников). Проводился по 5 номинациям, были представлены 33 работы из 10 государственных стоматологических поликлиник. Впервые состоялась новая номинация — написание творческого эссе на тему: «Клинический случай изготовления полных съемных зубных протезов». Пять работ было предоставлено в этой номинации из 5 государственных стоматологических поликлиник автономного округа.

Победителями чемпионата в номинациях стали: 1.          Творческое эссе на тему «Клинический случай изготовления полных съемных зубных протезов» — Глухих Е.В., БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника». 2.          «Бюгельные протезы с кламмерной фиксацией» — Исрапилов Р.Н., БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И. Бородина». 3. «Литейное дело» — Булатов Р.С., БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника». 4. «Безметалловые конструкции» — Ильина О.В., БУ«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника». 5. «Протезы на имплантатах» — Емельянов В.С., БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника». 

Нужно отметить, что год от года уровень конкурсных работ неуклонно растет. Желаем победителям и лауреатам больших творческих успехов в нелегком, но очень нужном деле — дарить пациентам улыбку и здоровье. Все участники Чемпионата получили памятные подарки.

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Сб, 05/03/2022 - 11:02

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