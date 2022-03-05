Наталья Комарова: Молодежный парламент должен стать центром притяжения для новых идей

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Губернатор Наталья Комарова выступила на первом заседании Молодежного парламента при Думе Югры седьмого созыва, состав которого сформирован в феврале этого года.
Мероприятие прошло под председательством депутата окружной Думы, главы комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных общественных объединений Александра Сальникова. Он напомнил, что в состав Молодежного парламента вошли 57 представителей 22 муниципалитетов. Они представляют общественные молодежные структуры при органах местного самоуправления, региональные общественные организации, молодежные подразделения партий, советы молодых специалистов, студенческие союзы и другие объединения.
Наталья Комарова подчеркнула, что предшественники собравшихся сегодня в зале членов Молодежного парламента работали содержательно и внесли реальные вклад в развитие регионального законотворчества. При этом она призвала новый состав активно разрабатывать и реализовывать идеи в различных направлениях, не ограничиваясь только сферой молодежной политики.
«Чем шире мыслит каждый из вас ка гражданин, тем больше шансов, что мы не допустим ошибку и примем именно то решение, в котором заинтересованы те, ради кого мы работаем. Предлагаю направить усилия на наблюдение за развитием федерального законодательства, чтобы подготовить свои инициативы, которые отражают запросы югорчан, молодежи в том числе. Также необходимо включиться в развитие системы правового просвещения, формирования условий для вовлечения молодых людей в разработку и реализацию практических правовых решений в области образования, профориентации, гарантий трудоустройства», — высказалась глава региона.
Она заявила, что парламент должен стать местом притяжения для молодежных идей и нормотворческих инициатив. Губернатор предложила совместно с органами государственной власти отрегулировать практику создания и функционирования молодежных общественных пространств.
«Я имею в виду различные молодежные центры, арт-резиденции, коворкинги и другие площадки точки притяжения. Кроме того, важно наладить просветительскую работу со школьниками, студентами, вовлекать их в работу по развитию территорий, знакомить с созданными для этого инструментами от школьного инициативного бюджетирования до участия в региональных проектных командах», — добавила Наталья Комарова.
Последний формат она назвала возможностью молодежи для участия в принятии государственных решений, которую многие недооценивают. Для повышения практического эффекта такой работы губернатор предложила молодым парламентариям проанализировать государственные муниципальные программы с целью внесения в них своих актуальных предложений, которые впоследствии могут быть переданы на проектное управление.
«Необходимо также включиться в волонтерскую деятельность, — призвала Наталья Комарова. — Личный пример участия в социально полезной работе – это основа развития навыков ответственного лидерства и исполнительской деятельности. Приглашаю вас вносить свои предложения для создания более привлекательных возможностей по вовлечению молодежи в волонтерское движение».
Участников заседания напутствовали спикер Думы Югры Борис Хохряков, члены и руководители предыдущих созывов Молодежного парламента, которые сегодня занимают ответственные должности в региональных органах власти.
В ходе пленарного заседания председателем Молодежного парламента при Думе Югры седьмого созыва избран Кирилл Медведев. Также утверждены кандидатуры четырех заместителей председателя, ответственного секретаря, сформированы совет и парламентские комитеты.
Ранее сообщалось, что по итогам онлайн-встреч губернатора с жителями в Югре выполнили 320 поручений.