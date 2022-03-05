Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе В.В. Якушева с Международным женским днем

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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас c праздником весны – с днем 8 марта!
Вы украшаете мир, создаете уют, делаете нас счастливее. Спасибо вам за это!
Экономика, политика, культура, наука и образование, бизнес – везде вы успешны и востребованы.
И мы очень гордимся вами. Гордимся вашими успехами, смелостью, мудростью, ответственным отношением к делу. Восхищаемся нежностью и красотой. Умением сочетать интересы семьи и дела. Воспитывать детей, заниматься личной самореализацией, общественными делами.
От всей души желаю вам здоровья, любви, достатка, и, конечно, семейного благополучия. Пусть все ваши желания исполняются, а близкие ценят, любят и заботятся о вас.
С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы!