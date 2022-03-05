О важной позиции в защиту прав и интересов коренного населения

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Всероссийская научно-практическая конференция «Защита прав и интересов коренных малочисленных народов Севера посредством междисциплинарных исследований» прошла 4 марта в Ханты-Мансийске. Организатором мероприятия выступил Югорский государственный университет, а его участниками стали представители органов государственной и муниципальной власти Югры и субъектов РФ, правоохранительных и судебных органов, деятели культуры России и зарубежных стран, сотрудники региональных и федеральных образовательных и научных учреждений.
Целью проведения конференции стала выработка рекомендаций по защите прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера на основе междисциплинарных гуманитарных исследований.
Юлия Родь, проректор Югорского государственного университета по экономическому развитию и цифровизации, в своём приветственном обращении отметила, что тема по защите прав и законных интересов коренного населения очень актуальна, так как Югра является многонациональной территорией, и главной проблемой на данный момент является сохранение традиционной культуры народов Севера.
Наталья Стребкова, Уполномоченный по правам человека в автономном округе, рассказала о мерах по защите прав народов, проживающих в территориях традиционного природопользования. «Важным и очевидным считается правовое просвещение коренного населения. К сожалению, не все знают свои права и обязанности. По результатам обращений, часто выявляются запросы, касающиеся разъяснений законодательства или оказания практической помощи. Нарушения затрагивают блок социальных прав - на жилище, землю, медпомощь, социальное и пенсионное обеспечение – самых важных прав», - отметила Наталья Васильевна.
В рамках конференции на трёх информационных площадках участники конференции обсудили противоречия между декларативностью нормативных правовых актов, гарантирующих права и законные интересы коренных малочисленных народов Севера, и практикой их применения, вопросы языка, истории и этнографии, роль миссионерской деятельности, роль коренных народов в истории освоения Западной Сибири.
Тамара Мерова