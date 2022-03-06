Участники конгресса в Ханты-Мансийске одобрили проект закона «Об оленеводстве»

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Участники VII Всемирного конгресса оленеводов обсудили законопроект «Об оленеводстве», который сегодня поступил на рассмотрение в Государственную Думу.
«Законопроект «Об оленеводстве» направлен на повышение уровня и качества жизни работников отрасли, создание условий для устойчивого развития северного домашнего оленеводства, — сказал сенатор Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов. — В законопроекте обобщен опыт субъектов Российской Федерации в ведении традиционного животноводства. Документ объемный, работа над ним шла долго, в него вошли главы на разную тематику. Думаю, в этом году федеральный закон будет принят».
«Мероприятие такого уровня имеет большое значение. Сегодня мы обсуждали законопроект об оленеводстве, — рассказывает сенатор Российской Федерации от Республики Коми Елена Шумилова. — Очень важный момент, который хотелось бы осветить: это статус женщины — чумработницы. Чумработница — жена оленевода, «хозяйка чума», на которой держатся быт и дети, но ей не считается трудовой стаж, не гарантирован ранний выход на пенсию. И здесь мы опираемся на опыт Ханты-Мансийского автономного округа по обеспечению женщины социальными гарантиями наравне с оленеводом. Будет и трудовая книжка, и обучение. В преддверии восьмого марта, я считаю очень важным, что права женщин в такой сложной отрасли будут оценены и закреплены в законодательстве».
«Сегодня на конгрессе прошел День регионов, — сообщил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев. — Традиционно в этот день представители регионов представляют свой передовой оленеводческий опыт, делятся наилучшими практиками и поднимают проблемы. Мы можем услышать друг друга, обсудить все моменты. Есть чем поделиться Югре, Республике Саха (Якутии) и Ямало-Ненецкому автономному округу. Например, в Югре много делается для взаимодействия промышленных компаний с коренными жителями».
«Итоговым документом конгресса станет декларация. Она будет называться Ханты-Мансийская декларация Ассоциации оленеводов мира. Она будет разослана во все оленеводческие страны и российские регионы», — отметил президент Совета Ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи.
Еще одна тема, которая будет отражена в законе «Об оленеводстве» — контроль над численностью хищников.
«Общая проблема оленеводов — хищники. Некоторые хозяйства теряют весь приплод и не развиваются. Участники конгресса считают, что для решения проблемы необходима государственная система регулирования численности хищников. Мы обязательно включим такой раздел в декларацию», — заявил президент совета Ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи.
«В Якутии от волков ежегодно гибнет 16 тысяч оленей. В России запрещено использовать ядохимикаты для борьбы с хищниками, а в советское время этот способ был очень эффективный. Есть ограничения по охоте на хищников, более того их охраняют, а оленей нет, — говорит Михаил Погодаев. — Нужно выделять средства на авиаотстрел волков, а это дорогостоящие мероприятия. Нужно использовать современные технические средства — дроны для отслеживания волчьих стай, существуют щадящие капканы для отлова и электрозаградители».
Оленевод Василий Пяк из Югры рассказал, что его оленям угрожают другие хищники. «У нас волков вблизи стойбища не замечено. Для наших оленей угрозу представляют медведи и орланы. Орланы — это птицы, занесенные в Красную книгу, их убивать нельзя. Но они уносят 30 % отела оленей. Другая проблема: у меня есть ружье, а лицензии на медведя нет, или она дана на какой-то один период, а медведь пришел в другое время».
Подробнее о работе Всемирного конгресса оленеводов в Ханты-Мансийске мы сообщали ранее.