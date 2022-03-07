Югорских паралимпийцев торжественно встретили в аэропорту Ханты-Мансийска

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Торжественная встреча югорских паралимпийцев состоялась сегодня утром в аэропорту Ханты-Мансийска. В столицу Югры из Пекина транзитом через Москву прилетели сноубордист Михаил Слинкин, его тренер Никита Коваленко, а также один из игроков сборной России по следж-хоккею Константин Шихов.
Несмотря на ранний час — борт приземлился около 5:40 утра, в зале ожидания атлетов встречала внушительная группа болельщиков. Но первым делом спортсмены попали в объятия своих жен, близких и друзей. Затем их приветствовали заместитель губернатора Юрий Южаков, глава окружного департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов, директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.
Напомним, в связи с событиями на Украине Международный паралимпийский комитет 3 марта принял беспрецедентное решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине, нарушив все спортивные принципы. Как признался призер Кубка мира по сноуборду Михаил Слинкин, такое известие очень расстроило членов российской сборной.
«Мы готовились бороться за медали, выигрывать, но в шаге от старта соревнований нас лишили этой возможности. Теперь будем готовиться к альтернативным Играм, которые пройдут здесь, в Ханты-Мансийске, что не может не радовать. Спасибо большое Наталье Владимировне Комаровой, что такой праздник пройдет у нас в Югре. Рады вернуться домой. Мы два месяца были на сборах, поэтому для нас большая радость обнять родных, друзей», — сказал Михаил.
Константин Шихов признался, что больше переживал за товарищей по команде, которые в Пекине готовились к дебюту на Паралимпиаде.
«Все хорошо, мы это переживем. Я прежде всего огорчился из-за того, что для многих ребят эти Игры должны были стать первыми в карьере. Неизвестно, как на них повлияет эта история, найдут ли они мотивацию готовиться и соревноваться дальше, либо наоборот, потеряют настрой, чтобы ждать следующей Паралимпиады. Печально, что спортсмены из других стран повели себя таким образом, высказав нежелание соревноваться с нами и проголосовав за наше отстранение. Но ничего, мы это преодолеем», — заверил серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
Он сказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли участвовать в следующей Паралимпиаде через четыре года. А также прокомментировал решение о проведении Игр «Мы вместе» в столице Югры.
«Сейчас нужно собраться с мыслями, а там видно будет. От новости, что у нас пройдут альтернативные игры, сразу поднялось настроение. Круто, что именно мы будем их принимать. Спортсмену без соревнований плохо. Поэтому очень рады», — добавил Константин.
Никита Коваленко поделился, что для российской делегации последние дни в Пекине выдались очень непростыми из-за неопределенности, смогут ли спортсмены принять участие в соревнованиях.
«Два дня было непонимание, допустят нас или нет. Сначала вроде бы разрешили, затем объявили об отстранении. Начались разбирательства, после чего окончательно стало ясно, что мы не участвуем. Постарались приободрить ребят, говорили, что у них еще будет свой шанс в жизни, что домой мы едем непобежденными, и все у нас впереди. Хотим сказать спасибо всем за поддержку. Мы еще вернемся и всем покажем, на что способны», — сказал тренер Михаила Слинкина.
Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова объявила о готовности Ханты-Мансийска принять Паралимпиаду «Мы вместе».