На Вышитой карте России Югру украсят узорами коренных народов Севера

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Отличительной чертой Югры на Вышитой карте России станут традиционные узоры и орнаменты народов ханты и манси. Как сообщили в Окружном Доме народного творчества, вышивать их будет руководитель клубного формирования центра культуры обско-угорских народов Мария Эккерт.
Всероссийская акция стартовала в январе. Она проходит для того, чтобы продвинуть уникальное культурное наследие народов России в массы. По задумке авторов, вышитая карта наглядно продемонстрирует глубинную связь народной культуры с современностью.
Концепция по вышиванию Югры на этой карте уже создана. Территорию региона украсят узоры коренных народов Севера.
«Югра богата своей историей, традиционной культурой, уходящей глубоко корнями в древние времена, что отразится на самой большой рукотворной карте России в виде вышитых традиционных узоров и орнамента коренного населения Югры — ханты и манси», — уточняется в сообщении.
Завершенную работу презентуют на фестивале-марафоне «Песни России» 12 июня в Чебоксарах. Затем рукотворная карта отправится в тур по всем федеральным округам России.
Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что в Югре продолжается прием заявок на фестиваль «Живущие по Солнцу».