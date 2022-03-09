В Югре стартовала всероссийская акция «Дни Росгвардии»

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В рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии», стартовавшей на территории Югры в преддверии Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации военнослужащие и сотрудники ведомства провели для учащихся подшефных образовательных учреждений региона цикл встреч.
В Ханты-Мансийске на площадке Государственной библиотеки Югры росгвардейцы рассказали учащимся кадетских классов средней общеобразовательной школы № 8 об истории войск правопорядка России.
В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей окружной столицы офицеры Росгвардии рассказали воспитанникам о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.
В Сургуте и Лангепасе сотрудники вневедомственной охраны проинформировали учащихся старших классов о порядке поступления в образовательные организации войск национальной гвардии Российской Федерации и специфике службы в подразделении.
«Подобные встречи позволяют ребятам узнать редкие исторические факты, получить ответы на интересующие вопросы», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Ведомственная акция «Дни Росгвардии» продолжается.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре