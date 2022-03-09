Будущие врачи прошли посвящение в медиков

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11 учеников школы города Югорска, которые обучаются в профильном классе, в торжественной обстановке произнесли «Клятву учащегося медицинского класса». По традиции, церемонию проводят в середине учебного года. Школьники получают напутственные слова от специалистов Югорской городской больницы и приглашенных гостей из сферы здравоохранения.
Учащиеся класса вместе с главной медицинской сестрой Юлией Нетковой произнесли клятву, которую должен знать каждый, кто планирует связать свою жизнь с врачебным делом. После чего ребят ждал главный ритуал — вручение белых халатов. Их они будут носить на уроках и во время прохождения практических занятий. Кстати, их организуют в том числе и в медицинском учреждении, где будущих коллег врачи знакомят с работой различных подразделений, рассказывают о сложностях и особенностях работы каждого из них.
«Система здравоохранения по всей стране сейчас испытывает дефицит кадров. В больницах нужны как врачи, так и средний медицинский персонал. И ребята, которые сейчас учатся в школе, уже поступили в ВУЗы после окончания профильных классов — это огромное подспорье тем, кто трудится в медицинских организациях и госпиталях. В том числе и в Югорске. Поэтому мы с нетерпением ждем всех к нам на работу», — комментирует постоянный участник мероприятия Денис Роговенко, заместитель главного врача по организационно-методической работе.
Стоит отметить, что медицинский класс во второй школе существует с 2015 года. Из 97 его выпускников 76 поступили и продолжают обучение в медицинских учебных заведениях по всей стране. «В девятом классе у меня появилась цель стать медиком, а именно — хирургом. И я решила попробовать себя в этой роли. После того, как попала в мед. класс, поняла, что это точно моё. В дальнейшем планирую сдавать ЕГЭ по биологии и химии и поступить в медицинский ВУЗ. Надеюсь, что все получится и я стану хорошим врачом», — рассказывает ДаринаГодун, ученица медицинского класса.
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