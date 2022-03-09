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8 марта в Ханты-Мансийске в рамках VII Всемирного конгресса оленеводов состоялся VII конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Югры на Кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.
Открывая мероприятие, заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев отметил: «Радует, что с каждым годом участники соревнований становятся всё моложе и моложе. Нужно сказать, что это не спортивные соревнования, а конкурс профессионального мастерства, поэтому жюри будут рассматривать все навыки, которые оленеводы применяют в повседневной жизни на стойбище. Это навыки, которые не выучишь по учебнику, их не преподают в школе, это опыт, который передаётся из поколения в поколение – от отца к сыну, от матери к дочери. Желаю успехов оленеводам в конкурсе профессионального мастерства!»
22 участника конкурса соревновались в гонках на оленьих упряжках, в беге на традиционных лыжах-подволоках, в метании аркана (тынзяна) на хорей.
Кроме этого, женщины на скорость запрягали и распрягали оленью упряжь, соревновались в укладке и перевозке дров на нарте.
Также между муниципальными образованиями округа были организованы конкурсы: «Лучшее национальное жилище» и «Лучшая национальная кухня».
Между оленеводами состоялись международные соревнования по метанию аркана (тынзяна) на хорей.
По итогам абсолютными чемпионами конкурса профессионального мастерства стали молодые оленеводы Сургутского района – Виалетта Имамутдинова и Леонид Комтин, им были вручены снегоходы.
Во время награждения отметили и самого молодого оленевода Владислава Хозяинова из села Саранпауля Берёзовского района и ветерана оленеводства Григория Кантерова из села Казыма Белоярского района.
В номинации «За лучшие производственные показатели» весь пьедестал заняли казымчане: первое место – Светлана Тарлина, второе – Юрий Тарлин, третье – Григорий Кантеров.
Чемпионами многоборья стали оленеводы из Сургутского района. Среди женщин – это Наталья Сопочина, Виалетта Имамутдинова и Светлана Комтина, а среди мужчин – Леонид Комтин, Виталий Русскин и Иван Покачев.
Самой точной в метании аркана среди женщин стала Варвара Стручкова из республики Саха (Якутия), Варвара Тусида (ЯНАО) и Элида Атласова (Саха (Якутия).
Места среди мужчин в этом виде соревнования распределились следующим образом: 1 место – Николай Чупров (Красноярский край), 2 место – Владимир Окоттэто (ЯНАО) и 3 место – Михаил Витязев (ЯНАО).
Сегодня хочется сказать оленеводам большое спасибо за подаренный зрелищный праздник! Желаем вам дальнейших успехов в вашем нелегком труде!
Людмила Гурьева