Названы ориентировочные сроки проведения соревнований для паралимпийцев в Югре

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Ориентировочная дата проведения паралимпиады «Мы вместе» – с 16 по 21 марта. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».
Сегодня на базе учреждения состоялось организационное совещание, на котором было озвучено, что соревнования пройдут с российским флагом и гимном. Торжественные церемонии открытия и закрытия игр пройдут в «Югра-Классик».
Напомним, ранее Правительство России объявило о проведении открытых всероссийских соревнований «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе» в Ханты-Мансийске. Соответствующее поручение Минспорту, Минфину и правительству ХМАО-Югры дал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Регламент соревнований будет сформирован позже.
«С сегодняшнего дня АУ «ЮграМегаСпорт» начинает активную подготовку к играм «Мы вместе». Мы должны сделать все возможное, чтобы это масштабное событие прошло на высоком организационном уровне. Для проведения Игр в столице Югры будут задействованы Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, ГЛК «Хвойный Урман», Ледовый дворец спорта, КРК Арена «Югра», – рассказал директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.
К размещению спортсменов, судей, тренеров и других гостей города готовятся гостиницы «Олимпийская» и «На семи холмах». Известно, что во всероссийских играх примут участие порядка 70 спортсменов. Они будут соревноваться в шести видах спорта, входящих в паралимпийскую программу: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей.
В ближайшие дни ожидается приезд в столицу округа технических делегатов. В короткие сроки предстоит подготовить площадки на четырех наших объектах для проведения мероприятия, которое находится на контроле у президента России, отметил Валерий Радченко.
Оргкомитет продолжит работу над решением вопросов размещения и питания участников, обеспечения медицинской помощи, безопасности и рекламы. Кроме того, обсуждаются вопросы логистики, подготовки волонтеров, особенностей работы с игроками с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Ранее сообщалось, что в правительстве Югры обсудили план спортивных мероприятий на 2022 год.