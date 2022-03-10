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Под таким красивым названием в посёлке Ломбовож Берёзовского района 3-5 марта 2022 года проходила научно-практическая конференция на мансийском языке, посвященная Году культурного наследия народов России и открытию Международного 10-летия языков коренных народов. В своём приветственном слове инициатор мероприятия – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Татьяна Гоголева подчеркнула, что успешность сохранения языков зависит не только от организаций, которые курируют их, но и от каждого человека в отдельности. Многие коренные народы сегодня стремительно теряют свои языки и культуру, и поэтому старшему поколению нужно прилагать усилия по сохранению, развитию и популяризации родных языков.
Надежда Алексеева подробно ознакомила присутствующих с программой десятилетия, в которой внимание мировой общественности привлечено к бедственному положению многих языков коренных народов и мобилизации заинтересованных сторон и ресурсов для их сохранения, возрождения и продвижения.
Игорь Ширманов отметил, что очень важно сохранение языкового разнообразия и проявлений самобытной культуры северных народов, и, что касается литературы: в Югре сложились условия для создания региональной школы художественного перевода – и её развитие пойдёт на пользу всем видам национальных литератур.
Продолжила тему литературного творчества Светлана Динисламова, она выступила с докладом об истории и современном состоянии мансийской детской литературы.
Галина Ларионова рассказала о роли библиотеки в деле сохранения традиционной культуры, языка и литературы народа манси.