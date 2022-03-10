«Товлыӈ лтӈум ӯлылылум» – «Крылатый язык свой восхваляю»

  • Русский
«Товлыӈ лтӈум ӯлылылум» – «Крылатый язык свой восхваляю»

Под таким красивым названием в посёлке Ломбовож Берёзовского района 3-5 марта 2022 года проходила научно-практическая конференция на мансийском языке, посвященная Году культурного наследия народов России и открытию Международного 10-летия языков коренных народов. В своём приветственном слове инициатор мероприятия – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Татьяна Гоголева подчеркнула, что успешность сохранения языков зависит не только от организаций, которые курируют их, но и от каждого человека в отдельности. Многие коренные народы сегодня стремительно теряют свои языки и культуру, и поэтому старшему поколению нужно прилагать усилия по сохранению, развитию и популяризации родных языков.

Надежда Алексеева подробно ознакомила присутствующих с программой десятилетия, в которой внимание мировой общественности привлечено к бедственному положению многих языков коренных народов и мобилизации заинтересованных сторон и ресурсов для их сохранения, возрождения и продвижения.

Игорь Ширманов отметил, что очень важно сохранение языкового разнообразия и проявлений самобытной культуры северных народов, и, что касается литературы: в Югре сложились условия для создания региональной школы художественного перевода – и её развитие пойдёт на пользу всем видам национальных литератур.

Продолжила тему литературного творчества Светлана Динисламова, она выступила с докладом об истории и современном состоянии мансийской детской литературы.

Галина Ларионова рассказала о роли библиотеки в деле сохранения традиционной культуры, языка и литературы народа манси.

Чт, 10/03/2022 - 16:50

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.