Тренировочная маска Elevationtrainingmask 2.0 в детском санатории

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Это устройство служит для повышения выносливости занимающего физическими упражнениями пациента, для улучшения его физических показателей, для оказания укрепляющего воздействия на диафрагму и остальные мышцы, участвующие в акте дыхания.
В тренажере используется 6 уровней интенсивности, благодаря которым его можно применять при любых видах тренировки. Маска прикрывает нос и рот, оснащена отверстиями разного размера и клапанами, регулирующими потоки воздуха. Все это дает возможность отрегулировать нагрузку, включая и выключая те или иные клапаны, вследствие чего дышать становится то легче, то труднее. Кроме того, что во время тренировки будет возрастать интенсивность проводимого занятия, это неизбежно приведет к большей потери калорий и уменьшению веса. Организм пациента начинает адаптироваться к условиям гипоксии, улучшается способность поглощать кислород в больших количествах. Такие тренировки проводить необходимо регулярно, но не ежедневно, при занятии с пациентами данный вид тренировок использовали 1 раз в неделю, обязательно чередуя занятия с маской и без нее, что позволяло постепенно привыкать к данному новому темпу и режиму дыхания.
Достигнутые результаты при проведении тренировок с тренажером маской: увеличилась физическая выносливость, восстановилось правильное дыхание, улучшились внимательность и концентрация.
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