Югорчан приглашают к участию в международном конкурсе-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

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Международный конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» стартовал в стране.
«КАРДО» - это международный общественный проект, направленный на развитие креативных индустрий, поддержку талантливой молодежи, представителей творческих и спортивных уличных культур, занимающихся популяризацией современного искусства, творчества и здорового образа жизни.
Стать участником конкурса и представить свои проекты могут граждане России и иностранных государств, в возрасте от 16 лет, коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели.
Конкурс-премия проводится по номинациям: уличные проекты, уличное искусство, уличный спорт, которые включают в себя различные направления, такие как воркаут, граффити, хип-хоп, брейкинг и другие
Он пройдет в 3 этапа и завершится 11 сентября 2022 года.
Напомним, международный конкурс-премия уличного искусства и спорта «КАРДО» проводится в 5 раз. За это время участниками проекта стали 120 тысяч человек из 36 стран.
Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодеж), общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России».
Проект реализуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Фонда президентских грантов, Федерального агентствапо делам Содружества Независимых Государств.
Более подробную информацию о конкурсе и порядке его проведения можно найти на официальном сайте.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры