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Утверждает врач окружной клиники Ханты-Мансийска Татьяна Могильницкая, которая приняла участие в прямом эфире официального Instagram-аккаунта администрации города. Заведующая терапевтическим отделением №1 клинической больницы рассказала о том, как горожане переносят новый штамм коронавируса — омикрон. Прямой эфир прошёл в официальном Instagram-аккаунте администрации города. «С середины января по сегодняшний день мы ведём борьбу с очередной волной коронавирусной инфекции, которая вызвана штаммом омикрон. Он достаточно заразный, но не даёт после себя таких осложнений, как предыдущий штамм дельта. Заболело у нас за этот период более 5 тыс. пациентов», — отметила Татьяна Леонидовна.
С её слов, у большинства пациентов омикрон протекает бессимптомно, либо в лёгкой или средней степени тяжести. Это зависит от возраста человека, наличия или отсутствия у него сопутствующих заболеваний, а также прохождения вакцинации. Врач отметила, что ряду молодых пациентов, которые переносят коронавирус бессимптомно, в лёгкой или средней степени тяжести, и которые ранее сделали прививку и не имеют сопутствующих заболеваний, даже не требуется противовирусная терапия: «Просто нужно симптоматическое лечение: лечим боль в горле, насморк, снижаем температуру и в течение семи-восьми дней наступает выздоровление. Однако, если вы обратились к медицинскому работнику, и он вам назначил противовирусную терапию, то ждать результатов анализа не нужно. Следует сразу приступать к лечению». Врач отметила, что профилактировать заболевание гораздо легче, чем потом лечить. Поэтому стоит пройти вакцинацию, не забывать о соблюдении социальной дистанции и ношении масок в общественных местах.
Источник информации News-HM
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