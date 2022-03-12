Информация по социальной газификации (догазификации) в Березовском районе

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Газификация охватывает те населенные пункты, до которых еще нужно построить магистральный и (или) межпоселковый газопровод, а уже потом провести в поселке или деревне сети газораспределения до границ земельных участков домовладельцев. После этого станет возможным подключение домов к системе газоснабжения.
В апреле 2021 года президент Владимир Путин поручил бесплатно подвести газ к домам в газифицированных населенных пунктах. За эту масштабную работу отвечают российское правительство, региональные власти и «Газпром». В сентябре вышло постановление Правительства РФ № 1547, устанавливающее новые правила подключения к газораспределительным сетям.
Догазификация, в отличие от газификации, проводится в газифицированных населенных пунктах, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети и проложить газопровод требуется только до границ участков. При этом газ подводят до границ участка бесплатно, работы на участке — проектирование и строительство газопровода, приобретение газопотребляющего и измерительного оборудования — выполняются за счет владельца дома.
Кто имеет право принять участие в догазификации
Подключить домовладение в рамках догазификации можно при соблюдении ряда условий:
· частный дом должен находиться в газифицированном населенном пункте, то есть там, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети;
· право собственности на домовладение и участок должно быть зарегистрировано.
Еще одно требование — газ должен использоваться в домашних условиях. Предпринимательскую деятельность процесс догазификации не затрагивает.
Что такое газораспределительная организация и чем она может вам помочь
Газораспределительная организация (ГРО) — это специализированная компания, отвечающая за эксплуатацию газораспределительной системы и транспортировку природного газа до потребителей. Именно ГРО поддерживают надежность действующих и строительство новых сетей, отвечают за присоединение домов к газу.
Какие вопросы помогут решить в ГРО
Взаимоотношения с ГРО начинаются в тот момент, когда вы приняли решение провести газ.
Все этапы газификации — получение необходимых разрешений и документов, согласование проекта, строительно-монтажные работы, заключение договоров на подключение — вы пройдете вместе со специалистами ГРО.
Сотрудники ГРО помогут в установке и поверке газовых счетчиков, выборе газового оборудования, заключат договор его обслуживания и будут регулярно его проводить.
Информация о пунктах приёма заявок – местные пункты ГРО
Для участия в догазификации необходимо подать заявку в ГРО.
пгт. Березово – АО «Березовогаз», адрес: 628140 ХМАО - Югра, пгт. Березово, ул. Лермонтова, д.14, директор Федотов Алексей Александрович, Телефон: 8(34674) 21584, Электронная почта: berezovoqaz@mail.ru
пгт. Игрим – АО «Березовогаз», адрес: 628146 ХМАО - Югра, пгт. Игрим, пер. Промышленный, д.10, директор Федотов Алексей Александрович, Телефон: 8(34674) 32004, 32482, Электронная почта: berezovoqaz@mail.ru
п. Светлый, д. Хулимсунт, п. Приполярный – АО «Газпром газораспределение Север» 628146, ХМАО-Югра, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, 50 тел. 8 (3452) 63-17-00 сайт: https://sever04.ru/
Информация о плане догазификации в Березовском районе
В плане-график догафикации Березовского района включено 23 домовладения.
пгт. Березово, 5 жилых домов ул. Сосунова, д. 40, 42, 43, 44, 50. Подано 5 заявок в газораспределительную организацию от собственников домовладений на догазификацию.
пгт. Игрим, 6 жилых домов ул. Цветочная, д. 2, ул. Полевая, д. 38, пер. Романтиков, д. 3, 5,7,8. Подано 6 заявок в газораспределительную организацию от собственников домовладений на догазификацию.
п. Приполярный – 12 жилых домов ул. Уральская, 86, 62, 48, 29, 77, 31, 15, 16, 20, 63, 82, 1-й мкр, 2А. 6 заявок на догазификацию от собственников домовладений направлены в газораспределительную организацию Березовского района. По 6 домовладений собственники написали отказ от газификации или у заявителя отсутствует право собственности на домовладение.
В соответствии с планом догазификации до декабря 2022 года планируется довести природный газ до границы земельного участка выше перечисленных домовладений.