Жители Югры могут проверить свой уровень компетенций в цифровой экономике

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Югорчан приглашают проверить свой уровень компетенций, необходимых в условиях глобальной цифровизации. Как сообщают авторы системы «Цифровой гражданин», тестирование даст возможность понять, над чем нужно поработать, чтобы идти в ногу со временем.
Участникам будет необходимо ответить на вопросы по пяти цифровым компетенциям: информационная и коммуникативная грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность и цифровая компетентность.
«Тестирование позволит понять, какие компетенции у вас сформированы в достаточной мере, а какие требуют развития. Независимая оценка цифровых компетенций сотрудников поможет руководителям и HR-службам оценить готовность персонала к цифровой трансформации и сформировать эффективную внутрикорпоративную образовательную стратегию», — поясняют авторы проекта.
Ранее UGRA-NEWS.ru публиковал материал о проекте службы занятости Югры «Будущий профессионал», который помогает школьникам разобраться, какие навыки будут востребованными в ближайшие годы, и какая специальность может подойти каждому по его интересам.