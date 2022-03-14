62000 человек — численность населения, прикрепленного к Центру амбулаторной онкологической помощи

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62000 человек — численность населения, прикрепленного к Центру амбулаторной онкологической помощи

Ежемесячно врачи БУ «Няганская городская поликлиника» проводят порядка 1200 консультаций для пациентов, имеющих уже как установленные диагнозы, так и подозрения на злокачественные. В стенах Центра няганцы и жители поселений Октябрьского района при подозрении на злокачественные образования в кратчайшие сроки проходят необходимые диагностические мероприятия, включающие УЗИ и компьютерную томографию.

В отдельных кабинетах приемы осуществляют трое врачей-онкологов, открыт процедурный и перевязочный кабинеты, действует дневной стационар. Ежемесячно в дневном стационаре проходят процедуры порядка 40 пациентов с установленным диагнозом злокачественное новообразование. У каждого — отдельная схема манипуляций, прописанная лечащим врачом.

Здесь также проводится лечение осложнений, возникающих у граждан на фоне ранее полученной химио- или лучевой терапии, также оказывается симптоматическая медицинская помощь и проводятся некоторые виды химиотерапий.

Напомним, открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе учреждения стало возможно благодаря реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Первых пациентов специалисты встретили 30 июля 2021 года. Руководит Центром амбулаторной онкологической помощи Наталия Юрьевна Третьякова, врач-онколог, кандидат медицинских наук. В 2017 году успешно защитила научную диссертацию на тему: «Остеопороз и выраженный болевой синдром у больных раком молочной железы фертильного возраста», в 2017 и 2019 годах Наталия Юрьевна стала лучшим врачом Югры по итогам регионального Всероссийского конкурса «Лучший врач года». В 2017 году стала победителем регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации: «Сохрани жизнь».  Её имя занесено на Доску Почета БУ «Няганская городская поликлиника».

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Пнд, 14/03/2022 - 09:46

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