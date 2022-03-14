Лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий помогает родителям

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Лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий помогает родителям

В 2007 году в составе перинатального центра окружной клинической больницы Ханты-Мансийска открыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Программы ЭКО проводятся с июня 2008 года. В 2021 году отделение реорганизовано в лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий. Всего с 2009 года в результате ЭКО на свет появились 726 детей.

Сотрудники отделения прошли усовершенствование в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи г. Москва, стажировку на рабочем месте ЗАО «Клиника» г. Москва и в Университетском медицинском центре «Сорока» г. Беер-Шева, Израиль.

Лаборатория работает в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) и на платной основе.

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Пнд, 14/03/2022 - 09:52

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