Следующий VIII Всемирный Конгресс оленеводов состоится в Монголии

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Об этом стало известно в завершающий день работы VII Всемирного Конгресса оленеводов. Предложение об этом поступило с монгольской стороны.
Сегодня мы более подробно расскажем о прошедшем VII Всемирном Конгрессе оленеводов, который состоялся в Ханты-Мансийске. Он собрал более 100 делегатов, онлайн-участие приняли монгольские оленеводы. Мероприятие проходило под эгидой председательства России в Арктическом Совете.
Принята «Ханты-Мансийская декларация»
В течение четырёх дней в рамках Конгресса прошли Дни регионов, во время которых оленеводы делились своими проблемами и путями их разрешения. По итогам работы был выработан большой по объёму документ – «Ханты-Мансийская декларация», который после доработки будет направлен для работы руководителям оленеводческих предприятий, общественным организациям, а также органам исполнительной власти, которые признаны заниматься решением проблем оленеводов.
Председатель Ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи отметил: «Оленеводы обеспечивают продовольственную безопасность страны.
Этот вид хозяйственной деятельности развит в богатейших регионах России, но при этом оленеводы ведут её по старинке. Мы сегодня уже не говорим о росте промышленных объёмов оленины, а говорим о сохранении традиционного образа жизни, культуры и языков оленеводческих народов России».
По его словам, проблемы у оленеводов одинаковые – постепенное сокращение пастбищ, серьёзный урон, наносимый хищниками, неудовлетворительные жилищные и социальные условия жизни оленеводов, а от этого сегодня остро стоит кадровый вопрос.
Для разрешения многих проблем оленеводов Ассоциацией «Оленеводы мира» на двух языках, русском и английском, был издан «Сборник законодательства в сфере оленеводства», который сегодня является руководством для органов исполнительной власти на местах.
Председатель правления Ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев, говоря о проблеме с хищниками, сказал, что в Якутии ущерб от волков в год составляет 16 тысяч голов оленей.
Вице-президент Союза оленеводов Югры Василий Пяк рассказал, что оленеводам Белоярского района большой урон наносят медведи и краснокнижные орланы-белохвосты.
Именно поэтому необходима государственная поддержка в регулировании численности хищников, это было прописано в итоговом документе Конгресса.
Говоря о социальных проблемах оленеводов, С.Н. Харючи отметил: «Ведение оленеводства по традиционной схеме начинает себя изживать. Молодёжь видит, как сегодня живут их сверстники. Женщины предпочитают растить детей в комфортных условиях, именно поэтому возникла проблема с невестами для молодых оленеводов. Отсюда и кадровый голод. Проектным институтам необходимо придумать легкие подвижные и неразборные жилища, которые хоть как-то облегчат жизнь оленеводам».
Кстати, на Таймыре многие оленеводы уже самостоятельно сделали себе легкие передвижные балки на полозьях, об этом на Конгрессе рассказал оленевод из Красноярского края, победитель в соревнованиях по метанию аркана Николай Чупров.
Елена Шумилова, сенатор Совета Федерации от Республики Коми, отметила положительный опыт Югры в отношении женщин-чумработниц, которые обеспечены социальными гарантиями наравне с оленеводами.
«Очень важный момент, который хотелось бы осветить: это статус женщины-чумработницы. Чумработница – жена оленевода, хозяйка чума, на которой держатся быт и дети, но ей не считается трудовой стаж, не гарантирован ранний выход на пенсию. И здесь мы опираемся на опыт Ханты-Мансийского автономного округа по обеспечению женщины социальными гарантиями наравне с оленеводом. Будет и трудовая книжка, и обучение», – резюмировала Е.Б. Шумилова.
Рассказывая о молодых кадрах, Михаил Погодаев отметил положительный опыт Якутии, где во многих средне-специальных учебных заведениях готовят профессиональных оленеводов, преподаётся специальность «Оленеводство». «Мы стараемся создавать условия и привлекать молодёжь в эту сферу хозяйственной деятельность. Занимаемся строительством маршрутных домиков на зимних путях каслания, повышаем зарплату, у нас действует региональная программа «Молодой оленевод», которая предоставляет много преференций молодым оленеводам», – рассказал М. Погодаев.
Президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов подчеркнул, что Югра – передовой регион в развитии оленеводства, именно поэтому Конгресс состоялся именно здесь: «У нас в Ханты-Мансийском автономном округе часть оленеводов ведёт полукочевой образ жизни, стойбища обустроены, действуют проекты «IT-стойбище», МЭШ – мобильные электронные школы, т.е. дети имеют возможность учиться со стойбища. При подготовке к проведению Конгресса я, как член правления Ассоциации «Оленеводы мира», общался с коллегами посредством Интернета».
Сенатор Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов также отметил положительный опыт Югры: «Наш регион с 2015 года создаёт единую базу поголовья оленей посредством чипирования. В чипе – электроном паспорте – содержится вся информация о владельце оленя, возрасте и половой принадлежности животного. Сегодня в Югре поголовье оленей составляет около 40 тысяч голов».
Делегаты Конгресса одобрили новый законопроект «Об оленеводстве»
Во время VII Всемирного конгресса оленеводы также обсудили законопроект «О государственной поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России, осуществляемой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (законопроект «Об оленеводстве»), который затем был направлен в Правительство Российской Федерации.
Сенатор Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов отметил: «Законопроект направлен на повышение уровня и качества жизни работников отрасли, создание условий для устойчивого развития северного домашнего оленеводства. В законопроекте обобщен опыт субъектов Российской Федерации в ведении традиционного животноводства. Документ объёмный, работа над ним шла долго, в него вошли главы на разную тематику».
«В законе были прописаны основные положения. В течение года будут разработаны механизмы и регламентирующие документы, а затем законопроект будет разослан в регионы. На местах необходимо будет сделать качественную экспертную оценку данного законопроекта, детально проработать моменты, касающиеся особенностей регионов», – отметила сенатор Совета Федерации от Республики Коми Елена Шумилова.
Президент совета Ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи выразил надежду, что в этом году закон «Об оленеводстве» будет принят. Он напомнил, что документ несколько лет обсуждался на самых высоких уровнях власти в стране и сегодня на Конгрессе был доработан с учётом всех замечаний и правок.
Во время VII Всемирного Конгресса оленеводов состоялась работа выставки «Мир оленеводства глазами детей», которая традиционно проводится с 1993 года.
Также в эти дни состоялись: салон социальных проектов «Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов», креативные этномастерские, гастрономический фестиваль «Со вкусом Севера».
В дни проведения Конгресса Ассоциация «Оленеводы мира» отметила 25-летие со дня образования.
Во время Конгресса семь человек были награждены специальной медалью «За верность Северу», учреждённую Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди награждённых и наш земляк Василий Владимирович Пяк – основоположник развития частного оленеводства в Югре, он и сегодня является оленеводом-частником, инспектором природного парка «Нумто», с чем мы его и поздравляем.
Людмила Гурьева