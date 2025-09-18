Делегация Югры принимает участие в промышленно-энергетическом форуме TNF-2025
Делегация Югры во главе с Губернатором автономного округа Русланом Кухаруком принимает участие в промышленно-энергетическом форуме TNF-2025 в Тюмени. Мероприятие традиционно собирает на одной площадке ведущих экспертов и ключевые предприятия отрасли.
Ключевым событием деловой программы форума стала пленарная сессия «Технологическое лидерство: объединяя усилия» с участием Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Участники мероприятия обсудили механизмы модернизации инфраструктуры, ускорение технологического прогресса, роль межотраслевых альянсов в достижении технологического лидерства России. Особое внимание было уделено вопросам государственной поддержки и созданию благоприятных условий для технологического прорыва.
В ходе дискуссии Руслан Кухарук рассказал о региональных мерах поддержки предприятий нефтегазовой сферы и нефтесервиса. Губернатор Югры подчеркнул, что в автономном округе успешно завершен федеральный проект по разработке технологий добычи трудноизвлекаемой нефти, который несколько лет реализовывался совместно с Правительством России и компанией «Газпром нефть». По словам Руслана Кухарука, проект доказал эффективность комплексного подхода: при объединении федеральных налоговых льгот и региональных преференций даже ранее считавшиеся неперспективными месторождения, включая месторождение баженовской свиты, стали приносить хороший экономический результат и показывать рост добычи углеводородов.
«Югра и дальше готова выступать полигоном, на котором можно отрабатывать новейшие технологии, в том числе в совокупности с мерами поддержки, которые являются действенными в отношении нефтяников», - заявил Руслан Кухарук.
Также в рамках форума Руслан Кухарук совместно с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, Губернатором Тюменской области Александром Моором, Губернатором Ямала Дмитрием Артюховым ознакомились с инновационными проектам и посетили ключевые промышленные площадки региона. Представители Югры привезли в Тюмень инновационные решения, которые уже сегодня активно используются в работе. В их числе современное скважинное оборудование и транспортные средства для труднодоступных территорий.
«Участие Югры в данном форуме стало уже традиционным. Это всегда возможность найти точки соприкосновения, которые интересны не только органам региональной власти, но и компаниям, которые работают на территории Югры, Ямала и Тюменской области – тех регионов, которые являются стратегически важными для обеспечения энергетического суверенитета всей нашей страны. Сегодня вектор развития, в том числе нашего взаимодействия, обусловлен самым главным стратегическим документом для отрасли – Энергетической стратегией РФ до 2050 года», – подчеркнул Руслан Кухарук.