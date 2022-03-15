Все ученики Югры охвачены современными программами патриотического воспитания

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Заседание проектного комитета провела губернатор Югры Наталья Комарова.
«Паспортами региональных проектов на 2022 год установлено 163 целевых показателя. Показатели, кассовое исполнение всех региональных проектов – в зеленой зоне, – сказала глава региона. – Задача– принятие решений, которые в условиях санкционного давления обеспечат устойчивость этой положительной тенденции».
В процессе заседания участники оценили ход реализации в автономном округе национального проекта «Образование».
«По региональным проектам этого портфеля достигнуты установленные значения 10 целевых показателей, 8 из которых перевыполнены, – отметила Наталья Комарова. – В волонтерское движение вовлечены 245 тысяч 500 человек, создано 35 мастерских для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, введено в эксплуатацию 4 школы на 2 675 мест: две в Сургуте, по одной в Ханты-Мансийске, поселке Салым Нефтеюганского района.Автономный округ лидирует в федеральном рейтинге министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в номинации «Цифровая зрелость».
В продолжение обсуждения директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин доложил, что в состав национального проекта «Образование» входит 6 региональных проектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание». Последний был включен в состав нацпроекта в 2021 году.
«Региональный проект «Современная школа» направлен на обновление материально-технической базы организаций общего образования, содержания образовательных программ, внедрение новых подходов по их реализации. Так, за все время реализации национального проекта создано 54 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Только в 2021 году было создано 13 таких центров. Еще 13 будет создано в текущем году. В минувшем году был открыт первый школьный технопарк «Кварториум» в Сургуте. В этом году такой технопарк откроет свои двери в Когалыме», – сообщил Алексей Дренин.
Руководитель профильного ведомства пояснил, что в целом за время реализации национального проекта введено в эксплуатацию 12 новых школ на 5 тысяч 680 мест.
Еще один региональный проект – «Молодые профессионалы» – позволил обновить материально-техническую базу 74 мастерских в колледжах. В 2021 году создано 35 новых мастерских. Еще 11 будет введено в строй в 2022 году.
Такие мастерские несут не только новое оборудование, но и совершенно новые подходы, новые образовательные программы, соответствующие международным стандартам. На базе 24 образовательных организаций создано 93 аккредитованных центра проведения демонстрационного экзамена – новой формы выпускных испытаний, где учащиеся имеют возможность продемонстрировать свои компетенции в соответствии с международными требованиями движения «WorldSkills». Такую аттестацию за год прошли 2 тысяч 270 обучающихся.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Югре за 3 года полностью обновлены цифровые гаджеты в 128 общеобразовательных организациях и колледжах. Еще в 32 будет обновлена база в текущем году.
«Все образовательные организации региона обеспечены подключением к интернету. Почти 90 процентов имеют высокоскоростной доступ в сеть. Это позволило развернуть в автономном округе государственную информационную систему «Образование Югры», создать единую цифровую образовательную экосистему, в которую в 2022 году будут включены все уровни образования, в том числе дополнительное, профессиональное и высшее образование», – подчеркнул Алексей Дренин.
По его словам, флагманским является проект «Успех каждого ребенка». За 3 года в регионе было создано свыше 11 тысяч мест дополнительного образования, оснащенных самым современным оборудованием.
Применение сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей позволило по итогам 2021 года достичь 91,5 процента охвата дополнительным образованием юных югорчан.
Также за 3 года реализации регпроекта обновлена материально-техническая база спортзалов в 18 общеобразовательных организациях, создано 18 спортивных клубов.
При реализации регионального проекта «Социальная активность» основная задача – внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда. Плановые показатели на конец 2021 года составляли 50 процентов образовательных организаций. Но в результате внедрить данную модель удалось в 80 процентах учреждений.
«Основными задачами нового регионального проекта «Патриотическое воспитание»в 2021 году являлись разработка и внедрение рабочих программ воспитания. При плане 90 процентов такие программы мы внедрили во всех организациях общего и среднего образования на территории Югры. Общий охват составил 386 тысяч обучающихся. В настоящий момент мы занимаемся модернизацией программ, отрабатываем их с министерством просвещения», – добавил Алексей Дренин.
В целом, характеризуя текущий статус проектов, их портфелей, в том числе направленных на реализацию национальных проектов, директор окружного департамента проектного управления Данила Голубев доложил, что в 2022 году в автономном округе реализуется 11 портфелей проектов, основанных на нацпроектах.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры