Жителей Ханты-Мансийского автономного округа пригласили на онлайн-программу ко Дню воссоединения Крыма с Россией

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Жителей Ханты-Мансийского автономного округа пригласили на онлайн-программу ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Жители Ханты-Мансийского автономного округа могут присоединиться к онлайн-программе, подготовленной Музеем Победы ко Дню воссоединения Крыма с Россией. 18 марта интернет-пользователи увидят виртуальную выставку, исторические ролики и первую полнометражную документально-игровую картину, выпущенную в России в 1911 году. Программа доступна на сайте музея https://victorymuseum.ru/. 

Цифровая выставка «Севастополь – город русской славы» посвящена городу-герою, который не раз становился центром боевых действий. Материалы выставки открывают героические страницы истории Севастополя, не раз становившегося центром боевых действий. Более 150 фотографий, документов, карт, плакатов, газетных вырезок рассказывают о подвигах защитников города в годы Великой Отечественной войны. Один из разделов выставки посвящен обороне Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов. 

Зрители также увидят исторический фильм «Оборона Севастополя» (1911). Картина режиссеров Василия Гончарова и Александра Ханжонкова посвящена Крымской войне 1853-1856 годов. «Оборона Севастополя» – первая российская полнометражная документально-игровая картина. Она была снята с высочайшего соизволения императора Николая II. Фильм по праву признан вехой в истории мирового и российского кинематографа. Съемки фильма проходили на Крымском полуострове, в подлинных местах событий. Наряду с актерами в картине принимали участие российские войска и флот, в эпизодах снимались местные жители и участники героической защиты Севастополя. 

Онлайн-гостей также приглашают на лекцию о городе-герое. О первой и второй обороне, интересных и малоизвестных фактах из истории Севастополя расскажет писатель-маринист, капитан 1-го ранга, коренной севастополец Владимир Шигин. 

К памятной дате Музей Победы также подготовил видеоролик в рамках программы «Люди и судьбы». «Мы расскажем вам о человеке, чья судьба неразрывно связана с Крымской землёй. Речь пойдёт о легендарном лётчике-асе - Амет-Хане Султане», - отмечает экскурсовод Музея Победы Николай Лахтиков. 

Вместе с гидом онлайн-посетители побывают на открытой площадке боевой технике музея, увидят редкие фото и кадры кинохроники. Ведущий расскажет о судьбе Амет-Хана Султана - о том, почему так дорог ему был Крым, о его любви к небу, о подвигах в годы войны. 

«Опытные лётчики люфтваффе считали Амет-Хана врагом № 1. Их обуревала настоящая паника, когда в радиоэфире звучало предупреждение: «В небе Чёрный дьявол!». Не удивительно. Ведь все лётчики знали, что именно этот крымский юноша умудрился уцелеть после того, как своим «Харрикейном» таранил в воздухе бомбардировщик «Юнкерс-88». В том бою два офицера люфтваффе погибли, а двое попали в плен», - подчеркивает сотрудник Музея Победы. Интернет-пользователи узнают о наградах героя и о том, как в Крыму увековечена его память. 

ФГБУК «Музей Победы»

Чт, 17/03/2022 - 15:57

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