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В окружном музее «Торум Маа» в рамках XXVI научно-практического семинара «Традиционные украшения обских угров: значение, символика, технологии» начала работу выставка под названием «Украшений тайные знаки». Открытие экспозиции состоялось 15 марта.
На выставке представлены традиционная одежда и украшения обско-угорских народов разных локальные групп – это нагрудные, головные украшения, пояса, расшитая обувь.
На открытии мероприятия научный сотрудник музея Ирина Ксенофонтова сказала: «Традиционные костюмы и украшения народов ханты и манси имеют свой язык, свой диалект. Представленные костюмы разнообразны и очень сильно отличаются друг от друга. На экспозиции можно увидеть несколько костюмных ансамблей, относящихся к северным ханты, обским манси, северным манси и к восточной группе ханты. Рассматривая их, можно увидеть схожие и в тоже время рознящиеся элементы. Как правило, по костюму можно было определить, с какой территории человек. Техника и орнаментированные детали носили информационный характер, то есть, увидев костюм, можно было сказать, с какой территории человек и к какому социальному слою он относится. Но чем дальше приходила цивилизация, тем больше эта информация терялась. В настоящее время по орнаменту и костюму такую информацию уже не получишь и не скажешь, какую локальную группу, какую территорию он представляет. Сейчас такие костюмы переходят больше в декоративную позицию».
Ирина Ксенофонтова отметила и то, что декоративно-служебная и информационная роль – это всего лишь часть любого костюмного ансамбля. Большая роль в прошлом отводилась семантическому значению, то есть любой орнамент или рисунок, наносящийся на костюм или предмет, имел, прежде всего, охранную функцию. У обско-угорских народов сложилось твердое убеждение, что у женщин и мужчин есть несколько душ, которые находятся в разных частях тела – это голова грудь, живот и ноги. Поэтому именно эти части тела украшаются и закрываются различными элементами. Отсюда и пошли нагрудные, головные украшения, пояса, расшитая обувь. Большое разнообразие защитных элементов приходится на женский костюм, мужской на их фоне выглядит более скромным.
Отметим, в рамках научно-практического семинара ««Традиционные украшения обских угров: значение, символика, технологии» в музее «Торум Маа» проходят мастер-классы по изготовлению отливок для охотничьего пояса, а также по изготовлению нагрудных украшений народов ханты и манси. Их проводят сотрудники музея и мастера, приехавшие в окружную столицу из разных районов округа. Предметы и традиционные женские украшения, изготовленные в рамках научно-практического семинара, пополнят фонды музея и в будущем будут экспонироваться на различных выставках.
Людмила Теткина