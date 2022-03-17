Украшений тайные знаки

  • Русский
Украшений тайные знаки
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

В окружном музее «Торум Маа» в рамках XXVI научно-практического семинара «Традиционные украшения обских угров: значение, символика, технологии» начала работу выставка под названием «Украшений тайные знаки». Открытие экспозиции состоялось 15 марта.

На выставке представлены традиционная одежда и украшения обско-угорских народов разных локальные групп – это нагрудные, головные украшения, пояса, расшитая обувь.

На открытии мероприятия научный сотрудник музея Ирина Ксенофонтова сказала: «Традиционные костюмы и украшения народов ханты и манси имеют свой язык, свой диалект. Представленные костюмы разнообразны и очень сильно отличаются друг от друга. На экспозиции можно увидеть несколько костюмных ансамблей, относящихся к северным ханты, обским манси, северным манси и к восточной группе ханты. Рассматривая их, можно увидеть схожие и в тоже время рознящиеся элементы. Как правило, по костюму можно было определить, с какой территории человек. Техника и орнаментированные детали носили информационный характер,  то есть, увидев костюм, можно было сказать, с какой  территории человек и к какому социальному слою он относится. Но чем дальше приходила цивилизация, тем больше эта информация терялась. В настоящее время по орнаменту и костюму такую информацию уже не получишь и не скажешь, какую локальную группу,  какую территорию он представляет. Сейчас такие костюмы переходят больше в декоративную позицию».

Ирина Ксенофонтова отметила и то, что декоративно-служебная и информационная роль –  это всего лишь часть любого костюмного ансамбля. Большая роль в прошлом отводилась семантическому значению, то есть любой орнамент или рисунок, наносящийся  на костюм или предмет, имел, прежде всего, охранную функцию. У обско-угорских народов сложилось твердое убеждение, что у женщин и мужчин есть несколько душ, которые находятся в разных частях тела – это голова грудь, живот и ноги. Поэтому именно эти части тела украшаются и закрываются различными элементами. Отсюда и пошли нагрудные, головные украшения, пояса, расшитая обувь. Большое разнообразие защитных элементов приходится на женский костюм, мужской на их фоне выглядит более скромным. 

Отметим, в рамках научно-практического семинара ««Традиционные украшения обских угров: значение, символика, технологии» в музее «Торум Маа» проходят мастер-классы по изготовлению отливок для охотничьего пояса, а также по изготовлению нагрудных украшений народов ханты и манси. Их проводят сотрудники музея и мастера, приехавшие в окружную столицу из разных районов округа. Предметы и традиционные женские украшения, изготовленные в рамках научно-практического семинара, пополнят фонды музея и в будущем будут экспонироваться на различных выставках.       

Людмила Теткина

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Чт, 17/03/2022 - 18:10

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.