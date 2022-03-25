От идеи до ее реализации вместе с проектом «Подмастерье»

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От идеи до ее реализации вместе с проектом «Подмастерье»

Февраль 2022 года для Окружного Дома народного творчества был ознаменован ярким стартом социокультурного инклюзивного проекта по созданию сценического и АРТ пространств «Подмастерье». 

Главная задача этого проекта – помочь людям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой творческий потенциал и реализовать себя.

На протяжении этого года участники проекта будут заниматься проектированием, созданием декораций и реквизита к спектаклям и культурно-массовым мероприятиям Окружного Дома народного творчества.

Первые успехи участников проекта уже можно увидеть 25 и 26 марта, в дни премьерных спектаклей Образцового художественного коллектива театр-студии «Дельтаплан» и Свободного театра «Аквилон» в КТЦ «Югра-Классик» (г. Ханты-Мансийск), где будет представлена уникальная инсталляция, созданная умелыми руками ребят.

Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Ср, 23/03/2022 - 12:20

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