Повесть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери переведена на мансийский язык

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Повесть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери переведена на мансийский язык

22 марта в библиоруме «Буква» состоялась презентация книги «Мань хонкве» на мансийском языке – перевод книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Переводчиком выступила заместитель директора мансийской газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина. В книгу включены рисунки самого Антуана де Сент-Экзюпери.

Автором проекта по изданию книги «Маленький принц» на различные языки является лингвист Яир Сапир из Швеции. Он много лет занимается исследованием культуры малочисленных народов России, интересуется финно-угорскими языками. Яир Сапир предложил немецкому издательству «Edition Tintenfass» проект по переводу «Маленького принца» на финно-угорские языки России. Книга переведена более чем на 300 языков мира.

Галина Кондина рассказала, как проходила работа над переводом:

- В 2021 году «Маленького принца» перевели на многие финно-угорские языки – марийский, удмуртский, коми и другие языки. Мне в прошлом году позвонил лингвист Василий Харитонов, спросил, могу ли я перевести «Маленького принца». Я тогда на больничном была, времени немного больше было, взялась переводить.

По международному проекту эту книгу напечатали в Германии. Вместе с рисунками книга получилась около ста страниц. Когда переводила, были затруднения, сложные термины и фразы надо было перевести на мансийский язык. Хорошо, что мой папа всегда был рядом со мной, он мне помогал с переводом. Когда я получила книгу «Мань хонкве», принесла домой, папе говорю, вот теперь читай книгу на родном языке.

Мы, сотрудники Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», рады, что сделана такая большая работа по сохранению и развитию мансийского языка. От всей души поздравляем коллегу и желаем не останавливаться на этом, дальнейших творческих успехов!

Светлана Ромбандеева

Ср, 23/03/2022 - 16:57

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