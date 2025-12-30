В Югре действуют особые правила для полетов дронов
На территории Ханты-Мансийского автономного округа продолжают действовать специальные правила, регулирующие использование беспилотных летательных аппаратов во время массовых мероприятий. Они были установлены постановлением губернатора и вступили в силу 1 июня 2023 года, напоминает РИЦ «Югра». Это означает, что для съемки с дрона на концерте, фестивале или спортивном соревновании недостаточно одного желания оператора.
Для законного полета организатору события необходимо направить официальное обращение в полицию. В документе должны быть указаны все детали планируемого полета, включая данные оператора беспилотника. Сам полет станет возможен только после получения письменного согласования от полиции. Без этого разрешения любые действия с квадрокоптером запрещены.
Помимо этого, сохраняются общие требования. Если мероприятие проходит в зоне с особыми условиями, например, вблизи аэропорта, необходимо строго соблюдать правила использования воздушного пространства. Для дронов тяжелее 250 граммов, а также для полетов в специальных зонах, требуется дополнительное согласование. Нужно получить разрешение от органа местного самоуправления, приложить его к плану полета и направить этот план в орган обслуживания воздушного движения.
Все эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка во время проведения массовых мероприятий в автономном округе.