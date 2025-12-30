Десантники Ханты-Мансийска поздравили с наступающим праздником ветеранов, блокадников и тружеников тыла
Добрую акцию организовала администрация окружной столицы по поручению главы города Максима Ряшина.
Ветераны Ассоциации Воздушно-десантных войск и войск специального назначения Ханты-Мансийска отправились на встречи с ветеранами Великой Отечественной с искренним желанием подарить частичку новогоднего тепла и напомнить о том, как важна забота друг о друге.
Участники акции отмечают, что встречи проходили в теплой, душевной атмосфере.
«Мы считаем своим долгом заботиться о тех, кто прошел через войну и голод, кто своим трудом приближал победу. Новый год – это время чудес и добра, и мы хотим, чтобы наши старшие товарищи почувствовали эту атмосферу праздника, чтобы они знали, что мы их помним, уважаем и любим», – поделился впечатлениями один из организаторов акции, ветеран ВДВ.
Десантники, сами прошедшие через суровые испытания (у многих за плечами служба в горячих точках), прекрасно понимают, что такое долг, мужество и самоотверженность. Они знают цену мирной жизни и поэтому с особым трепетом относятся к тем, кто внес неоценимый вклад в Великую Победу.
Труженики тыла и блокадники, принимая поздравления и подарки, поделились своими воспоминаниями с молодыми защитниками Отечества.
В преддверии Нового года, когда сердца открыты для добра и чудес, такие инициативы приобретают особую ценность, наполняя город теплом, светом и надеждой.