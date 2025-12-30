В Югре участникам СВО продлили срок предоставления выплат
На заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Руслана Кухарука, принято решение о продлении до 28 февраля 2026 года период предоставления денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ через Военкомат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда.
Напомним, в Югре самая большая в России единовременная выплата при заключении контракта – 4,1 миллиона рублей. Региональная поддержка составляет 3 550 000 рублей, к которым добавляются 400 000 рублей федеральной выплаты и 150 000 рублей муниципальной.
Годовой гарантированный доход контрактника с учетом зарплаты в зоне СВО — не менее 6 600 000 рублей. На основании всех выплат, льгот и возможности списания долгов до 10 млн рублей военнослужащий, заключивший контракт в Югре, может получить материальную поддержку в сумме до 18,5 млн рублей за первый год службы.
Контракт могут заключить граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы — 1 год, предусмотрен отпуск 15 суток каждые полгода.
Иногородним компенсируют проезд, проживание, питание и предоставляют все необходимое снаряжение.
Кроме того, как уточнил директор департамента социального развития Югры Антон Терехин, при назначении денежной выплаты в связи с награждением участника СВО государственной наградой исключено требование о предоставлении копии удостоверения о награждении. Обмен документами будет происходить в рамках межведомственного взаимодействия.
Подробности — на voin86.ru или по телефону 8 800 301-68-88.