Продолжается реализация программы «Создание и тиражирование новой модели медицинской организации»

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Все проекты, разработанные и внедряемые специалистами в рамках программы «Новая модель поликлиники» направлены на повышение доступности и сокращение сроков ожидания пациентами медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене. Одной из приоритетных задач поликлиники в этом году является оптимизация работы отделения медицинской профилактики. «Отделение медицинской профилактики занимается организацией и проведением диспансеризации, в том числе углубленной, а также профилактических медицинских осмотров населения. Наша главная задача — повышать охват населения этими профилактическим мероприятиями, чтобы своевременно выявлять и предупреждать опасные для жизни пациентов неинфекционные заболевания. Добиться хороших результатов нам помогает участковая служба поликлиники, которая активно приглашает на диспансеризацию прикрепленное население, помимо этого мы часто выступаем в местных СМИ, информируем население о необходимости своевременного прохождения диспансеризации с помощью буклетов и листовок. Чтобы сделать процесс прохождения диспансеризации для пациентов удобным и не затратным по времени, мы в этом году подключаем к работе еще одного специалиста и усовершенствуем процесс заполнения медицинской документации», — рассказала Ольга Мураткина, заведующий отделением медицинской профилактики для взрослых БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».
Организация дополнительного рабочего места и привлечение специалиста для внесения анкет пациентов в ПК «МИС-пациент» позволит разгрузить медицинских работников, занятых непосредственно проведением обследования пациентов. Таким образом, ускорятся темпы прохождения диспансеризации, сократится время ожидания приема и исчезнут очереди у кабинета. Стоит отметить, что эти меры очень своевременные и позволят медикам, несмотря на подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией, выполнить необходимые объемы профилактических осмотров и диспансеризации на текущий год.
В этом году план по диспансеризации — 7662 человека, на сегодняшний день он выполнен на 18%, углубленной диспансеризацией необходимо охватить 2280 человек, уже осмотрено 310. По профилактическим медицинским осмотрам запланировано 1959 человек, осмотрено — 12%.
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