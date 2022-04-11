Няганские подростки вакцинируются вторым компонентом вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак-М»

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Няганские подростки вакцинируются вторым компонентом вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак-М»

Позади 21 день. Наступил час «Х» по вакцинации подростков вторым компонентом вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак-М». Как и на первом этапе добровольной вакцинации подростки предварительно посетили врача-педиатра профилактического отделения для анализа общего самочувствия и получения допуска в прививочный кабинет БУ «Няганская городская детская поликлиника».

Таисия Иванова ученица одной из няганских школ к вакцинации против COVID-19 отнеслась с пониманием. Привиться посоветовала мама-медик, а, как говориться, родители плохого не посоветуют. «После первой прививки самочувствие было отличным. Температура не поднималась, место прививки не беспокоило — делится своими ощущениями Таисия. — Утром пошла в школу. Все как обычно. Никакого страха не чувствовала. Нет его у меня и сейчас. Врач допуск дал. Поставлю прививку и пойду заниматься своими делами. От новой коронавирусной инфекции я защищена». 

Вакцинации против коронавирусной инфекции в Нягани подлежат 3 105 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет. Первый компонент вакцины первым 50 добровольцам-подросткам был поставлен 15 марта. И в течение всего это времени специалисты поликлиники вели мониторинг самочувствия привитых подростков.  «Все подростки чувствуют себя хорошо. Из всего числа вакцинированных   у 10% детей была отмечена субфебрильная температура, местная реакция на прививку проявилась у 2 детей, — делится информацией Вероника Максимовская, заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. — В целом, все дети чувствовали себя хорошо. И несмотря на рекомендации провести следующий день после прививки дома и не посещать учебные заведения, практически все старшеклассники все же пошли учиться».

Стоит отметить, что родители няганских подростков поступление вакцины в детскую поликлинику ждали с нетерпением. Только так можно объяснить использование всей поступившей партии вакцины в 50 доз в первый день прививочной кампании. И сейчас достаточно много родителей проявляют интерес к поставке второго транша вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак-М». 

Напомним, что началу прививочной кампании предшествовала кропотливая работа по популяризации вакцинации против коронавирусной инфекции среди подростков. В частности, в начале года был проведен масштабный опрос родителей. Из 2507 человек 32% выразили согласие на добровольную вакцинацию своих детей. Огромную роль в информированности подростков о важности вакцинации от COVID-19 сыграли регулярно проводимые профилактические беседы и уроки здоровья, тематические беседы и акции.

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Пнд, 11/04/2022 - 10:55

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