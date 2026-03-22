Лучшие спасатели Югры встретятся на региональных соревнованиях в Ханты-Мансийске
В окружной столице 26 марта состоятся ежегодные соревнования на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» среди подразделений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В состязаниях примут участие команды, ставшие победителями зональных этапов: западная зона – 4 пожарно-спасательная часть 9-го пожарно-спасательного отряда, центральная зона – 1 специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров 1-го пожарно-спасательного отряда, восточная зона – 135 пожарно-спасательная часть 3-го пожарно-спасательного отряда.
Участникам предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в условиях, максимально приближенных к реальным.
Спасателям необходимо будет оперативно оценить обстановку после условного ДТП, стабилизировать аварийное транспортное средство, деблокировать пострадавших с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента, оказать первую доврачебную помощь и эвакуировать пострадавших из зоны аварии.
Оценивать выступления команд будут не только по скорости выполнения упражнений, но и по правильности алгоритмов действий, слаженности работы и соблюдению мер безопасности.