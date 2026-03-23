Ассамблея Югры обсудила вопросы охоты и бесплатной юридической помощи для коренных народов
23 марта в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под председательством Еремея Айпина состоялось очередное сорок четвертое заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера. В работе заседания приняли участие представители профильных департаментов региона.
Изменения в законодательстве об охоте
Первым вопросом повестки участники рассмотрели изменения в закон «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Югры». С докладом выступил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
– Предлагаемые поправки направлены на расширение сроков подачи заявлений на получение разрешений на добычу птиц (водоплавающей и боровой дичи). Сейчас граждане могут подать заявление за четыре недели до начала охоты. Новый проект позволит делать это с первого рабочего дня календарного года. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность направления уведомлений заявителям через единый портал госуслуг и автоматическую информационную систему «Охота и рыбалка» – сообщил докладчик.
Бесплатная юридическая помощь в Югре
Вторым ключевым вопросом стала информация об исполнении закона о бесплатной юридической помощи в автономном округе по итогам 2025 года. Доклад представил исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности Евгений Смокарев.
Он отметил, что региональное законодательство расширяет меры поддержки по сравнению с федеральным: в Югре установлена 21 категория граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь (при 15 федеральных), а также 15 случаев её предоставления. В 2025 году к работе было привлечено 185 адвокатов.
Всего исполнительными органами округа в прошлом году помощь получили 9 023 гражданина. Из них 8 553 человека получили устные консультации, 550 – составлены документы правового характера, а в 177 случаях были представлены интересы в судах. Адвокаты оказали помощь 1 106 гражданам, включая 440 участников специальной военной операции и членов их семей.
Отдельное внимание в докладе было уделено поддержке коренных малочисленных народов Севера. Бесплатная юридическая помощь предоставляется тем, кто ведёт традиционный уклад жизни, занимается исконными промыслами или проживает на территориях традиционного природопользования. В 2025 году 13 человек, указавших принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, получили консультации по вопросам установления отцовства, взыскания алиментов, мер социальной поддержки, а также 11 детей-сирот – по вопросам предоставления жилья.
Председатель Ассамблеи Еремей Айпин поинтересовался качеством предоставляемых услуг и возможной разницей между платной и бесплатной помощью. Представители департамента подтвердили, что жалоб от граждан на качество или доступность юридической помощи в 2025 году не поступало.
Депутат Татьяна Гоголева подняла вопрос о существующих региональных наградах для адвокатов. Участники заседания отметили, что официально День адвоката установлен 31 мая, и сейчас готовятся документы для внесения в Думу предложений о поощрении представителей адвокатского сообщества, активно участвующих в системе бесплатной юридической помощи.
Людмила Теткина
фото: Заповедник «Малая Сосьва»