Югорчан приглашают на «Ночь театрального искусства»
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» пройдет 27 марта, в Международный день театра.
Это масштабное событие, объединяющее профессиональное сообщество и зрителей по всей стране, пройдет в России впервые.
Она будет посвящена 150-летию Союза театральных деятелей России. Свое участие подтвердили более 800 театров, творческих коллективов и культурных площадок со всей страны. Готовится свыше 1200 мероприятий: показы вечерних и ночных спектаклей, творческие встречи, лекции и мастер-классы, открытые репетиции и многое другое. География проекта охватывает все регионы России.
Отметим, что в регионе 10 профессиональных театров: Филиал Государственного академического Малого театра России (г. Когалым); «Ханты-Мансийский театр кукол» (г. Ханты-Мансийск); «Театр обско-угорских народов – Солнце» (г. Ханты-Мансийск); «Няганский театр юного зрителя» ( г. Нягань); «Сургутский музыкально-драматический театр» (г. Сургут); «Нижневартовский театр юного зрителя» (г. Нижневартовск); «Театр актера и куклы «Петрушка» (г. Сургут); «Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» (г. Нефтеюганск); «Городской драматический театр» (г. Нижневартовск) и «Камерный музыкальный театр» (г. Мегион).
Театры Югры, а также другие учреждения культуры региона подготовили ко всероссийской акции множество интересных событий.
Например, в Когалыме в честь празднования 7-летия открытия сцены Малого театра в городе, а также в честь Всемирного Дня театра, тетра приглашает всех желающих на экскурсию. Гостей ждет небольшое путешествие по зданию театра, где состоится увлекательная беседа об истории Малого театра, можно будет посмотреть экспозицию зрительного фойе, посетить закулисье, заглянуть в гримерки и артистическое «Ермоловское» фойе, откуда актеры выходят на сцену во время спектакля. А ещё поговорить о том, чем сегодня живёт театр, неотъемлемой частью которого является филиал в Когалыме.
Кроме того, зрители увидят спектакль «Весьма остроумная и превеселая комедия о виндзорских женушках» У. Шекспира 12+.
«Это премьерный спектакль, впервые он прошел на московской сцене 20 сентября 2025 года. Постановка будет показана в Когалыме в честь Международного дня театра и дня рождения филиала, – рассказал режиссер Александр Вельмакин. – В «Жёнушках» – блестящий актерский состав, где главного героя – сэра Джона Фальстафа – исполнит народный артист России Александр Клюквин, а двух очаровательных жёнушек – народные артистки России Людмила Титова и Светлана Аманова. Это ода радости, где нет ни одного отрицательного героя».
Жители столицы Югры в эту необыкновенную ночь смогут побывать сразу в трех местах: Ханты-Мансийском театре кукол», театр обско-угорских народов «Солнце» и КТЦ «Югра-Классик».
Театр кукол представит премьерный «Спектакль про ТЕАТР» 12+. В котором отразится вся 2500-летняя история мирового театра от античных трагедий до современных сценических решений оживает на сцене с помощью актёров, кукол, масок и мультимедийных проекций на большом экране.
Состоится показ семейных спектаклей с фестиваля «Варежка» 6+, читка пьес и творческие встречи с артистами театра, а также ночная экскурсия по театру.
Театр «Солнце» подготовил специальную программу, которая включает в себя театральный квартирник, мастер-класс по актерскому мастерству и мастерскую по созданию театрального мультимедиа контента. Кроме того, в полночь эстафету праздника примет DJ-сет от VODIM.
А в КТЦ «Югра-Классик» хантымансийцы увидят спектакль Няганьского ТЮЗа «Ханума» 12+. «Зрителей ждут: танцы, любовь, юмор, музыка, а главное – хорошее настроение», – уверены артисты ТЮЗа.
У себя дома ТЮЗ организовал выставку «Время – театр», проводит экскурсию «Театр. Взгляд изнутри» и даже познакомят зрителей с настольной игрой, разработанной театром, – «Культурный серфинг». А в 20:00 состоится итоговый показ театрального интенсива «Игра в театр» «Югра вдохновляет» – «Моя классика». В основе произведения русской классики: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Л. Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», Н. В. Гоголь «Нос».
Сургутский музыкально-драматический театр в Центре культуры «Камертон» представляет «Чайку» 16+.
«В год 165-летия Чехова театр обратился к пьесе, которая кажется написанной вчера. Новаторский контент или проверенные форматы? Искусство ради искусства или ради лайков? Герои «Чайки» решают те же вопросы, что и современные творцы. Режиссерская концепция раскрывает христианский по своему самоотречению путь художника: чтобы обрести истинный голос, нужно «сойти во ад» сомнений и испытаний. Бережное отношение к авторскому тексту позволяет увидеть, как классический сюжет обнажает вечные проблемы: бунт против «старших», поиск себя и жгучую потребность в признании в эпоху, когда каждый – на виду. Узнайте в Треплеве, Заречной и Тригорине самих себя. Это тот случай, когда классика говорит с нами без музейной пыли», – прокомментировали в театре.
В Театре актера и куклы «Петрушка» будет проведена экскурсия с погружением в самые добрые русские театральные традиции, зрители полюбуются настоящим балаганным чудом – красочным дефиле костюмов из спектакля «Опыт прочтения пьесы «Король Лир» при дворе царя Гороха». На уютном мастер-классе каждый своими руками смастерит старинную русскую забаву – куколку-хороводницу. И она тут же оживет, сыграв свою первую роль в отрывке из спектакля «Древо».
Также сургутяне смогут посетить выставку «Пространство театра», которая откроется 27 марта в Сургутском художественном музее.
Нижневартовский ТЮЗ подготовил для жителей и гостей столицы Самотлора двухдневную программу, которая подарит встречу с театром в самых разных его проявлениях.
«Программа состоит из двух частей. Первая – экскурсия (бесплатно). Мы приоткроем завесу тайны и проведем вас по лабиринтам закулисья. Вы увидите гримерки, цеха, репетиционные залы и поймете, как живет театр до того, как зажгутся софиты. Вторая – Театрализованное представление «Театр – часть города». Мы покажем, как маленький театр и молодой город росли вместе, спорили и вдохновляли друг друга на протяжении 36 лет», – рассказали в ТЮЗе.
Городской драматический театр Нижневартовска кроме экскурсии «Мир театральных профессий» 12+ приглашает любителей театрального искусства на церемонию вручения премий «Актер года» и «Роль года» 16+. Формат мероприятия предусматривает открытый микрофон для всех желающих поздравить коллектив с праздником, а завершением программы станет праздничная фотосессия.
Спектакль – фантазия «Ай да Пушкин» в 21:00 увидят нефтеюганцы.
Постановка театра кукол и актера «Волшебная флейта» представит спектакль, выстроенный как серия театральных этюдов, в которых поэт предстает не как памятник классической литературы, а как живой человек и художник. Через знакомых персонажей и фрагменты произведений раскрывается мир пушкинской поэзии, ее романтическая природа и связь с реальной жизнью. Драматическое действие сопровождается поэтическими и музыкальными элементами, создавая многослойное сценическое повествование.
Камерный музыкальный театр Мегиона представит зрителям спектакль режиссера Александра Баркара «Шутки Чехова» 12+.
В постановку вошло несколько драматических произведений Антона Чехова. «Предложение», «Медведь» и «О вреде табака». Они относятся к раннему этапу творчества автора и их настроение ироничное и легкое. Это одноактные водевили, основанные на известных комических ситуациях, описывающие отношения мужчин и женщин.
«В наше непростое время, хочется дать возможность зрителям отвлечься от проблем, отдохнуть сердцем и душой, посмеяться и хорошо провести вечер. Для таких задач водевили Чехова подходят как нельзя лучше. При этом выбранные мной тексты остаются очень хорошим драматургическим материалом и не становятся чем-то низкопробным или пошлым», – отметил режиссер.
