Педагог из ХМАО прислушалась к внутреннему голосу и выиграла в лотерею загородный дом

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Педагог из ХМАО прислушалась к внутреннему голосу и выиграла в лотерею загородный дом

Галина Сенгепова* редко покупала билеты государственной «Жилищной лотереи». В этот раз женщина зашла на сайт «Столото», и интуиция подсказала испытать удачу именно в этой лотерее. В итоге, к своему удивлению, жительница Ханты-Мансийского автономного округа выиграла в 452-м тираже загородный дом стоимостью 800 000 рублей.

— Обычно я покупаю билеты с холодной головой, не думаю о победе. В этот раз будто чувствовала, что повезет, — рассказывает женщина.

— Хоть внутренний голос и предсказывал что-то хорошее, все же, когда пришло сообщение о выигрыше, я удивилась. Буду прислушиваться к себе чаще.

Галина по профессии педагог. Женщина работала учителем в школе, воспитателем в детском саду и игровой комнате. Сейчас победительница свободное время посвящает любимому внуку: водит его в школу и на спортивные занятия. Вечера участница гослотерей проводит за чтением русской классики. Приз Галина оформила деньгами и пока еще думает, как ими распорядиться.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 года составили более 16,9 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности составляет уже более 35,5 млрд рублей.

* Фото публикуется с разрешения победительницы.

«Жилищная лотерея»

«Жилищная лотерея» — это возможность выиграть квартиры, дома и денежные призы. В 2022 году лотерее исполняется 10 лет. Уже разыграно более 4100 объектов недвижимости, из них более 1800 — квартиры. Призовой фонд лотереи — 50% от выручки. В августе 2019 года в «Жилищной лотерее» была разыграна трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 м2 (денежный эквивалент — 33 млн рублей) и 10 млн рублей на ее обустройство. Выиграл участник из Карелии. Трансляции розыгрышей «Жилищной лотереи» проходят каждое воскресенье в 8:20 по местному времени на канале НТВ в программе «У нас выигрывают!».

Справка о компании

«Столото» (www.stoloto.ru) — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей» и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р и от 14.09.2009 № 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. С 2021 года «Столото» присоединилось к системе налогового мониторинга ФНС. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 года составил более 35,5 млрд рублей. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 года составил более 16,9 млрд рублей.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону +7 916-654-09-91 (внешняя пресс-служба и работа со СМИ, Пузаева Татьяна, директор)

www.stoloto.ru

Пнд, 11/04/2022 - 17:01

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