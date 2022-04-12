- Русский
В Центре Международной торговли (г. Москва), состоялась XXVII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая лаборатория: вклад в борьбу с пандемией». Представителем Югры на конференции выступил биолог высшей квалификационной категории клинико-диагностической лаборатории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» Адгам Гумеров.
Центральным вопросом конференции стало лабораторное обеспечение диагностики, оценки эффективности лечения новой коронавирусной инфекции и осложнений, вызванных пандемией COVID-19 и изменения работы в условиях санкционного давления на нашу страну и лабораторную службу, в частности. У присутствующих была уникальная возможность обсудить и выступить в качестве инициатора в разработке соответствующих мер реагирования, которые позволят сгладить негативные проявления санкционных ограничений и внести свой посильный вклад в обеспечение здоровья населения нашей страны. Открытый диалог и обмен опытом помогут оперативнее решить насущные проблемы лабораторной службы. В научной программе конференции были представлены доклады по традиционным направлениям клинической лабораторной диагностики: клинической биохимии, гематологии, иммунологии, цитологии, общеклиническим исследованиям, молекулярной диагностике, гемостазу, цифровизации лабораторных исследований, а также освещены технологические прорывы в микробиологии, генетике, лекарственном мониторинге и других смежных дисциплинах.
Как и ранее, в круг тематики конференции вошли вопросы подготовки и аккредитации специалистов лабораторной медицины, к обсуждению которых приглашались заведующие и преподаватели профильных кафедр, все заинтересованные специалисты лабораторной медицины. В работе конференции принимали участие известные ученые и эксперты страны, лица, принимающие решения и специалисты различного уровня, а также представители индустрии, общественных профессиональных организаций.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях: