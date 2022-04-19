Перечень бесплатных стоматологических услуг по полису ОМС в 2019 году был расширен

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У владельцев полиса появилась возможность вкладывать в свои зубы меньше денег. Однако вопрос качества остаётся открытым. Давайте разберёмся, когда врач-стоматолог может использовать бесплатные световые пломбы и когда платные. Платный световой материал используется для реставрационных работ (не входит в программу гос.гарантии). Под словом "реставрация", как правило, понимается целый ряд процедур эстетической стоматологии, задача которых восстановить или скорректировать форму и цвет зубов. Основное показание к эстетической реставрации передних зубов — это щербинки между зубами, небольшие сколы и микротрещины эмали, а также изменения формы зубов в результате обширного дефекта тканей зуба и других заболеваний в прошлом. Самый распространённый тип процедуры — прямая реставрация зубов композитными материалами, в частности наращивание зубов.
В случаях, когда эстетическая составляющая не играет роли используется бесплатный световой материал. Выбор материала для постановки пломбы обусловлен степенью разрушенности зуба и принадлежностью к фронтальной или боковой группе зубов.
Также пациенты имеют право на бесплатную стоматологию. Перечень бесплатных услуг выглядит так: стоматологическая помощь в полном объёме, за исключением постановки пломб из композитных материалов светового отверждения для эстетических и реставрационных работ; хирургическая стоматологическая помощь в полном объеме, за исключением имплантации и применения костно-пластических препаратов; ортодонтическая коррекция, за исключением повторного изготовления съемной ортодонтической аппаратуры, утерянной или сломанной по вине пациента, ортодонтической помощи с применением брекет-системы. Ортопедическая помощь взрослому населению в ТПГГ не входит. Количество лечебных мероприятий стоматологической помощи, критерии выбора расходного материала определяет лечащий врач в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.
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